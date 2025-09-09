Retiro urgente de huevos contaminados: FDA advierte sobre riesgos para la salud

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha emitido un aviso importante sobre el retiro de ciertos lotes de huevos de gallina que podrían estar contaminados con Salmonela. Esta acción se enmarca dentro de su misión de garantizar la seguridad de los alimentos comercializados en el país.

El retiro involucra específicamente los huevos clasificados como Large Brown Cage Free Sunshine Yolks, producidos por Country Eggs, LLC. Estos huevos han sido distribuidos en diversas tiendas de comestibles y distribuidores de alimentos en los estados de California y Nevada.

Detalles del producto retirado

• Aspecto: Se presentan en cajas de cartón o empaque a granel.

• Marcas: Comercializados bajo las marcas Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets.

• Lotes Afectados: No. CA 7695.

• Fechas de Venta y Caducidad: Desde el 1 de julio de 2025 hasta el 19 de septiembre de 2025.

En este momento, la producción de estos huevos se encuentra suspendida mientras se investiga el origen de la contaminación.

Riesgos para la salud al consumir estos huevos

El consumo de huevos contaminados con Salmonela puede ser extremadamente peligroso. Según el comunicado de la FDA, esta bacteria puede provocar infecciones graves, especialmente en grupos vulnerables como niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Para las personas sanas, la Salmonela puede causar síntomas como:

• Diarrea

• Fiebre

• Náuseas

• Dolor abdominal

• Vómitos

En casos severos, si la bacteria entra en el torrente sanguíneo, puede dar lugar a complicaciones graves como endocarditis, artritis e infecciones arteriales.

Qué hacer si has comprado los huevos retirados

Si has adquirido estos huevos, la FDA recomienda que los devuelvas de inmediato a tu lugar de compra. Los consumidores podrán obtener un reembolso completo por su costo y deben asegurarse de desechar el producto de manera segura.