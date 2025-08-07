Redada "Caballo de Troya" en Los Ángeles: Detenciones a pesar de la restricción kudicia

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles 6 de agosto de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron una detención masiva en Los Ángeles, en un operativo denominado "Caballo de Troya". A pesar de una orden judicial federal que restringió las "patrullas itinerantes" por parte del ICE, la operación se llevó a cabo en el barrio de Westlake, donde más de una docena de personas fueron arrestadas.

El operativo fue filmado por periodistas de Fox News, quienes acompañaron a los agentes durante su intervención. Las imágenes muestran a los efectivos, uno de los cuales llevaba un sombrero vaquero, saltando desde la parte trasera de un camión de mudanzas alquilado y dirigiéndose hacia un grupo de personas, mayoritariamente de origen latino. Esta acción se realizó frente a una sucursal de Home Depot, un lugar comúnmente utilizado por obreros en busc.

Gregory Bovino, jefe de operaciones de la patrulla fronteriza en California, compartió el video en redes sociales, destac

El impacto de la restricción judicial

La redada generó controversia, ya que se dio a pes

Declaraciones del fiscal Bill Essayli

Bill Essayli, fiscal federal interino para la región central de California, reaccionó con firmeza ante la detención, reafirmando la postura del gobierno en cuanto a la aplicación de la ley. A través de un mensaje en X, Essayli comentó: "Quienes pensaron que el control de inmigración había parado en el sur de California, se equivocaron". Además, destacó que "no hay santuarios fuera del alcance del gobierno federal".

Las detenciones en el estacionamiento de Home Depot

Según Fox News, 16 personas fueron detenidas en un estacionamiento de Home Depot, muchas de las cuales fueron movilizadas hacia la parte trasera del camión utilizado por los agentes del ICE. Este lugar es frecuentemente frecuentado por obreros en busca de trabajos informales.

Un testigo que se encontró en el lugar descrito los eventos al Los Ángeles Times, mencionando que

Repercusiones y reacciones

Este operativo es el último de una serie de acciones de control migratorio que han generado un debate en Estados Unidos. Mientras que algunos defienden la postura

La operación "Caballo de Troya" resalta el conflicto entre las políticas migratorias del gobierno y las restricciones impuestas por el sistema judicial. Este incidente podría tener implicaciones legales adicionales, ya que muchos argumentan que se está violando la orden de la corte federal que suspendió tales operativos.

Este evento también subraya la compleja situación migratoria en California, donde las políticas de inmigración y las preocupaciones sobre los derechos humanos siguen siendo temas de debate y controversia.