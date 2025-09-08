Programa de apoyo económico en California: Más de $10,000 para estas personas

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 1 de septiembre de 2025, California ha puesto en marcha un programa de apoyo económico que promete transformar la vida de cientos de artistas en el condado de Sacramento. Esta iniciativa busca brindar estabilidad financiera a profesionales creativos en diversas disciplinas.

Conocido como el Programa de Becas de Crecimiento Creativo, esta propuesta fue diseñada por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) y tiene un presupuesto total de $2.04 millones de dólares. El programa ofrecerá un cheque mensual de $850 durante 12 meses, lo que suma un total de $10,200 por persona. Se seleccionaron 200 beneficiarios que recibirán estos pagos hasta agosto de 2026.

El apoyo está destinado a artistas que trabajan en áreas como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales y artesanía, así como en otras expresiones culturales incluidas en las 13 disciplinas reconocidas por la OAC.

Proceso de selección y notificación

La convocatoria para inscribirse cerró el 20 de junio de 2025, y el proceso de evaluación se extendió hasta el 31 de agosto. Los seleccionados recibirán una notificación a través de correo electrónico o mensaje de texto. La OAC ha recomendado a los postulantes que revisen su bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado para no perderse la confirmación del beneficio.

Requisitos para participar

Para poder acceder a este apoyo, los solicitantes debían cumplir con ciertas condiciones:

• Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días.

• Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

• Desarrollar su trabajo artístico dentro de las 13 disciplinas admitidas.

El cheque mensual de $850 no está condicionado a un uso específico. Los artistas podrán destinarlo para cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa. Esta flexibilidad permite a cada beneficiario decidir cómo utilizar mejor este apoyo financiero. La OAC espera que esta ayuda económica impulse la creatividad y el desarrollo profesional de los artistas seleccionados, contribuyendo así al enriquecimiento cultural del condado y más allá.