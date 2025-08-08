Investigación en curso por la muerte de un migrante chino bajo custodia de ICE

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) está bajo escrutinio tras la muerte de un ciudadano chino, Chaofeng Ge, de 32 años, ocurrida bajo su custodia. El deceso tuvo lugar el 5 de agosto de 2024 en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Philipsburg, Pensilvania, y ha motivado una investigación activa para esclarecer las circunstancias.

Detalles del suceso y cronología del caso

Chaofeng Ge fue encontrado inconsciente en la zona de duchas del centro de detención a las 5:21 a.m. por el personal de seguridad. Según el informe, el personal intentó reanimarlo y contactó a los servicios de emergencia y a la Policía Estatal de Pensilvania (PSP). A las 6:03 a.m., el forense del condado de Clearfield confirmó su fallecimiento.

La detención de Ge se remonta al 23 de enero de 2025, cuando fue arrestado por la Policía del Municipio de Lower Paxton por varios cargos. A pesar de una sentencia de prisión, fue liberado bajo custodia de ICE el 31 de julio y posteriormente trasladado al centro de Moshannon Valley, donde esperaba una audiencia ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

Protocolos de notificación y declaración de ICE

De acuerdo con la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional de 2018, ICE notificó de inmediato el deceso a múltiples instancias federales y gubernamentales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina del Inspector General, la Oficina de Responsabilidad Profesional y la Embajada de China.

En un comunicado, ICE ha afirmado su compromiso con la seguridad y el trato humano de las personas bajo su custodia, señalando que los detenidos reciben atención médica y de emergencia las 24 horas. La agencia asegura que no se le negó atención de emergencia a Ge en ningún momento.

Investigación en fase preliminar

Actualmente, el forense del condado de Clearfield está llevando a cabo una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. La investigación, que se encuentra en una fase preliminar, cuenta con la participación de diversas instancias federales. Las autoridades han asegurado que se mantendrá informadas a todas las partes involucradas.

Este incidente ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de las personas en los centros de detención migratoria.