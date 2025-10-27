Servicios

Estados Unidos: Se acerca el cambio de horario de otoño, conoce la fecha exacta aquí

Prepararse para esta transición en Estados Unidos ayuda a minimizar el impacto en el sueño y las actividades cotidianas.

Por

Jessica Molero Gómez
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 11:20 pm
EEUU Daylight Saving Time (DST)
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El otoño en Estados Unidos comenzará el próximo 22 de septiembre, pero el ajuste de hora se realizará semanas después. La fecha clave es el domingo 2 de noviembre, día en que los relojes deberán atrasarse una hora, este cambio marca el fin del horario de verano y el regreso al horario estándar.

El conocido Daylight Saving Time (DST) tiene como propósito aprovechar mejor la luz solar y ahorrar energía. Cada año, el horario de verano inicia el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, con esta alternancia, se busca que los días tengan más luz durante las tardes en primavera y verano, y más claridad en las mañanas de otoño e invierno.

En marzo de 2025, el horario de verano comenzó el día 9, cuando los relojes se adelantaron una hora. Ahora, en noviembre, se llevará a cabo el proceso inverso: se atrasarán los relojes una hora, permitiendo que las mañanas sean más luminosas y que las personas ganen una hora de descanso.

Regiones que no cambian la hora

No todas las zonas de Estados Unidos siguen esta práctica. Los siguientes lugares mantienen su hora sin ajustes:

  • Hawái

  • La mayor parte de Arizona, excepto la Nación Navajo

  • Puerto Rico

  • Guam

  • Samoa Americana

  • Islas Vírgenes

  • Islas Marianas del Norte

Es por ello que para quienes planean viajes en noviembre, es fundamental verificar la hora local de su destino. El cambio puede afectar horarios de vuelos, conexiones de transporte y eventos en vivo, ajustar los dispositivos electrónicos y alarmas a tiempo evitará confusiones.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Venezuela LVBP
Domingo 26 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios