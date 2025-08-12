Anuncian pagos para agosto en este estado ¿Quiénes son elegibles?

Suscríbete a nuestros canales

En Alaska, el Fondo Permanente de Dividendos del Estado (PFD) asignará cheques de estímulo el próximo 21 de agosto de 2025. En este sentido, los beneficiarios incluyen a familias con bajos ingresos o personas en situación de vulnerabilidad, quienes podrían recibir montos de hasta 1.700 dólares, si cumplen con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para ser elegible?

Para comenzar a recibir los beneficios económicos es necesario tomar en consideración los requisitos exigidos:

Residir en Alaska por al menos 12 meses consecutivos

Tener intención de permanecer en el estado indefinidamente

No haber presentado la solicitud de residencia en otra ubicación

No poseer antecedentes penales o estar involucrado en delitos menores

Fechas de pago + estatus de solicitud

Las personas que han consignado su solicitud para el PFD en 2024 o años anteriores y cuyo estatus es “Elegible-No pagado” del 13 de agosto de 2025, percibirán los recursos el próximo 21 de agosto de 2025.

De igual modo, se tiene prevista la distribución de los cheques en las siguientes fechas:

El 11 de septiembre de 2025: Estatus del 3 de septiembre de 2025

El 2 de octubre de 2025: Estatus del 18 de septiembre de 2025

El 23 de octubre de 2025: Estatus del 13 de octubre de 2025

Información adicional

De acuerdo a información reseñada en el sitio web del PFD el servicio no estará disponible temporalmente para la atención al público entre el 4 y 5 de agosto, especialmente para gestionar solicitudes de elegibilidad indefinida. Sin embargo, las personas pueden enviar su documentación vía correo postal, correo electrónico o fax.

Quienes hayan modificado su cuenta bancaria deberán enviar los datos hasta el 31 de agosto de 2025 para garantizar la actualización de los datos y recepción de los pagos de octubre.

La División estará disponible para la atención del público los días lunes, martes y miércoles, en un horario comprendido desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm.