Revolución en el hogar: NEO, el robot humanoide de 1X robotics

Suscríbete a nuestros canales

La empresa estadounidense 1X Robotics ha dado un gran paso en el ámbito de la tecnología doméstica con el anuncio de las preventas de su innovador robot humanoide, conocido como "NEO". Este dispositivo está diseñado para integrarse como un asistente personal y gestor de tareas del hogar, marcando el inicio de una nueva era en la automatización del hogar.

Tras más de diez años de desarrollo en secreto, NEO se presenta como una máquina suave y silenciosa que promete transformar la dinámica familiar. Con una altura de 1.67 metros, este robot no solo se encarga de tareas básicas como doblar la ropa, sino que también puede mantener conversaciones contextuales sin necesidad de pantallas.

El corazón funcional de NEO es su sistema "Chores", que permite a los usuarios asignar, programar y supervisar labores domésticas mediante comandos de voz o a través de una aplicación móvil. Esto significa que los propietarios pueden solicitar que el robot limpie o reorganice habitaciones en tiempo real.

Aprendizaje y privacidad: Un debate abierto

Una de las características más intrigantes de NEO es su modelo de aprendizaje. Para las tareas que aún no domina, los propietarios pueden recurrir a un "Experto 1X", un operador humano que tomará el control remoto del robot para ejecutar la acción mientras NEO aprende observando. Sin embargo, este método ha generado un debate sobre la privacidad.

El CEO de 1X, Bernt Børnich, explicó que la recopilación de datos es crucial para mejorar el producto. A pesar de esto, la empresa ha implementado estrictos controles para proteger la privacidad de los usuarios, permitiendo programar el acceso del teleoperador y difuminando automáticamente las personas en cámara.

Inteligencia contextual y memoria avanzada

NEO no solo destaca por sus habilidades físicas, sino también por su inteligencia artificial avanzada. Equipado con un modelo de lenguaje de gran escala, puede mantener diálogos coherentes y contextuales. Su "Inteligencia de Audio" asegura que solo escuche cuando se le interpela directamente, mientras que su "Inteligencia Visual" le permite identificar objetos y sugerir recetas basadas en ingredientes disponibles.

Además, NEO tiene una memoria robusta que le permite registrar listas de compras, cumpleaños y conversaciones previas, lo que lo convierte en un asistente personal verdaderamente útil.

Opciones de adquisición y disponibilidad

Los interesados en adquirir NEO pueden realizar una preventa en Estados Unidos con un depósito inicial de $200. Para aquellos que deseen acceder más rápidamente al robot, hay una opción de compra directa por $20,000 o un plan de suscripción mensual de $499. Las primeras unidades comenzarán a enviarse en 2026, con una expansión a mercados internacionales programada para 2027.

En resumen, NEO promete no solo facilitar las tareas del hogar, sino también redefinir la interacción entre humanos y máquinas en el entorno doméstico.