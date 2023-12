¿Qué debe hacer un conductor si el semáforo en rojo no cambia a verde? Esto es lo que dice la Ley de Florida al respecto

Muchas veces, los conductores esperan el cambio de luz roja a verde para trasladarse rápidamente a sus destinos. Sin embargo, los semáforos se quedan fijos y esto causa desesperación e impaciencia. ¿Qué debe hacer el ciudadano si le ocurre un acontecimiento similar?

En el estado de Florida no existe una regulación que establezca una normativa. Sin embargo, los conductores no deben adelantarse.

Tanto la policía como los defensores del tráfico recomiendan a los conductores movilizarse hasta la línea de intersección y avanzar despacio hacia delante y luego, hacia atrás para activar el sensor de la luz en el pavimento.

Si al realizar el procedimiento no funciona, las autoridades exhortan a los conductores a llamar al N° 511 del Sistema Avanzado de Información de Viajero (ATIS) y notificar una luz defectuosa.

Además, pueden visualizar oportunamente el área y continuar su recorrido.

Si un ciudadano es "atrapado" mientras infringe la ley de tránsito puede ser llevado a la corte e inclusive perder la libertad, debido a las sanciones penales interpuestas en su contra.