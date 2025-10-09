Protege tu red WiFi: Consejos para evitar conexiones no autorizadas

Suscríbete a nuestros canales

Hoy en día, muchos usuarios de smartphones desconocen que sus dispositivos pueden ser una puerta abierta para que extraños accedan a su red WiFi. Tanto en Android como en iPhone, existe una función que permite ver o recuperar la contraseña del WiFi desde un teléfono ya conectado. Si bien esta herramienta es útil para compartir el acceso, también puede convertirse en un riesgo si no se controla adecuadamente.

Si alguien tiene acceso físico a tu teléfono y este está desbloqueado, podría fácilmente visualizar y copiar la contraseña de tu red WiFi o incluso escanear el código QR correspondiente. Esto significa que, aunque la función fue diseñada para facilitar el acceso, también requiere que los usuarios sean más cautelosos.

Cómo funciona el acceso a la contraseña del WiFi

En dispositivos Android

Para los usuarios de Android 10 y versiones posteriores, el proceso es sencillo. Solo hay que seguir estos pasos:

1. Ir a Configuración.

2. Seleccionar Redes e Internet.

3. Tocar WiFi y elegir la red activa.

4. Pulsar en Compartir y autenticar con huella dactilar, PIN o patrón.

Una vez hecho esto, se mostrará un código QR y la contraseña en texto claro.

En dispositivos iPhone

Los usuarios de iPhone pueden acceder a la contraseña siguiendo un proceso similar:

1. Entrar en Configuración.

2. Seleccionar WiFi.

3. Tocar el botón de información junto a la red activa.

4. Autenticar con Face ID o Touch ID para que la contraseña aparezca visible.

Aunque esta funcionalidad es práctica, convierte cualquier teléfono desbloqueado en una posible fuente de filtración de tu clave WiFi.

Medidas para proteger tu red WiFi

Para evitar que extraños se conecten a tu red, aquí hay algunas recomendaciones:

1. No Dejes Tu Teléfono Desbloqueado: Mantén tu dispositivo seguro y fuera del alcance de personas ajenas.

2. Cambia Tu Contraseña Regularmente: Accede a la configuración del router y modifica la contraseña del WiFi periódicamente.

3. Evita Compartir la Contraseña Directamente: En lugar de darla verbalmente, utiliza códigos QR o las opciones seguras de tu sistema operativo.

4. Revisa Dispositivos Conectados: Monitorea regularmente los dispositivos conectados a tu router para detectar accesos sospechosos.

5. Desactiva la Función de Compartir Contraseña: Si no utilizas esta opción, desactívala en los ajustes del sistema.

6. No Utilices Aplicaciones Externas: Evita aplicaciones que prometan mostrar contraseñas guardadas, ya que pueden comprometer la seguridad de tu red.

Si sientes que tu red WiFi ha sido comprometida, reiniciar el router y establecer una nueva contraseña es la forma más efectiva de recuperar el control sobre tu conexión.