Pasaporte de Estados Unidos: ¿Cómo renovarlo y cuánto tarda?

El pasaporte de Estados Unidos sigue siendo un documento esencial para los ciudadanos estadounidenses que desean viajar al extranjero, y en 2025 el proceso para obtenerlo o renovarlo mantiene cambios importantes que apuntan a la modernización. Una de las principales novedades es la opción de realizar la renovación de manera digital, aunque no todos los solicitantes cumplen con las condiciones necesarias para acceder a este servicio.

Existen casos en los que la gestión debe hacerse de forma presencial. Entre ellos se encuentran los pasaportes emitidos antes de que el titular cumpliera 16 años, aquellos con más de 15 años de vigencia, documentos dañados o extraviados, así como los que no reflejan un cambio legal de nombre. En estas situaciones, el interesado debe iniciar una solicitud en una oficina autorizada y llenar el formulario correspondiente.

La renovación en línea está disponible únicamente para quienes cumplen ciertos criterios: tener un pasaporte emitido en los últimos 15 años, haberlo tramitado después de los 25 años, residir en Estados Unidos, contar con un documento en buen estado y que no esté gravemente deteriorado. También es necesario que el pasaporte esté vigente o haya vencido recientemente dentro de ese período.

En lo que respecta a costos, la tarifa estándar de la libreta es de 130 dólares, mientras que la tarjeta de pasaporte tiene un valor de 30 dólares. Si el solicitante requiere ambos documentos, el monto asciende a 160 dólares. Además, se puede añadir un cargo extra de 60 dólares para acelerar el trámite y reducir el tiempo de espera.

El procesamiento regular toma entre cuatro y seis semanas, mientras que el servicio expedito suele completarse en un rango de dos a tres semanas. Estos plazos no incluyen los días de envío por correo, que pueden variar según la zona.

Con estas opciones, el gobierno de Estados Unidos busca ofrecer alternativas más ágiles y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo seguridad y control en la emisión de este documento clave para la movilidad internacional.