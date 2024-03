Florida: Esta es la nueva prohibición de uso de espacios públicos

El estado de Florida se encuentra evaluando una normativa sobre el uso de espacios públicos. En este sentido, los legisladores estatales aprobaron un proyecto de ley que prohíbe a las personas en situación de vulnerabilidad, acampar o refugiarse en propiedades públicas. La regulación está en manos del gobernador republicano Ron DeSantis, para su posterior firma y promulgación.

Por su parte, los defensores apoyan la medida y aseveran que su impacto será significativo y positivo, tras eliminar las molestias causadas por personas sin hogar, quienes viven en espacios públicos. De igual modo, enfatizan que agrupar a estas personas en puntos estratégico facilitará la distribución de servicios locales.

Mientras que, el senador republicano Jonathan Martin, encargado de patrocinar la nueva Ley, ratificó la necesidad de abordar la problemática con celeridad. Además, precisó que las medidas implementadas en la actualidad no están funcionando. De igual modo, detalló que alrededor de 30.000 floridanos no poseen hogar y aproximadamente la mitad de ellos carecen de refugio.

Por ende, la nueva regulación busca dar respuesta oportuna y eficaz a la escasez de hogares.

En contraposición, los opositores del proyecto aseveran que la medida no abordará el problema de fondo y solo pretende retirar a las personas vulnerables de áreas públicas y parques. El senador demócrata Shevrin Jones, rechazó la iniciativa, ratificó que solo se reubicarán a las personas, sin afrontar la necesidad real de vivienda.

También, los detractores agregaron los riesgos que implica la convivencia con delincuentes sexuales y niños en los campamentos establecidos por el Gobierno, y la salubridad de estas áreas.

Adicionalmente, el proyecto de ley contempla residir durante la noche en una habitación exterior temporal, sea en tiendas o campañas de refugios incluyendo ropa de cama o pertenecías personales.

En caso de ser aprobado por el gobernador DeSantis, la regulación entraría en vigor el próximo 1° de octubre. La normativa elevó un debate sobre cómo deben abordar los legisladores la situación relacionada con la falta de vivienda en Florida. La opinión pública se divide en un grupo que apoya la iniciativa y otro que se opone rotundamente, quienes alegan que deben buscarse soluciones más óptimas que logren abordar las causas estructurales.