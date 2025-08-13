¡Histórico! Mira el lugar inédito de Estados Unidos donde se celebrará una pelea de UFC (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Dana White, presidente de la UFC, anunció que el 4 de julio de 2026 se celebrará un evento sin precedentes: una función oficial de artes marciales mixtas en la Casa Blanca. La cita formará parte de las festividades por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos y mediáticos de la historia de la organización.

La fecha elegida no podría ser más simbólica. El Día de la Independencia es una jornada cargada de significado para los estadounidenses, y en 2026 tendrá un carácter aún más especial. La UFC pretende unir el espíritu patriótico con la emoción de sus combates, llevando el octágono al corazón político del país.

Donald Trump, pieza clave en la organización

Donald Trump, expresidente y reconocido seguidor de la UFC, jugará un papel importante en la organización. White reveló que Trump está involucrado en la planificación del evento e incluso busca incluir a su hija Ivanka en el equipo organizador. Este factor añade un toque político y mediático que aumentará la repercusión global de la velada.

El aspecto de la seguridad será uno de los grandes desafíos. Organizar una función de peleas profesionales en un lugar tan emblemático y vigilado como la Casa Blanca requerirá un despliegue extraordinario del Servicio Secreto y otras agencias. La protección de los asistentes, peleadores y personal será una prioridad absoluta para que todo transcurra sin incidentes.

A pesar de los retos logísticos, las expectativas son altas. El 4 de julio de 2026 no solo se recordará como un hito en la historia de Estados Unidos, sino también como una noche en la que la UFC rompió todos los esquemas, llevando su espectáculo a un escenario que quedará grabado en la memoria de los fanáticos.