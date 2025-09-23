Estados Unidos: Todo lo que debes saber para solicitar o renovar tu visa de visitante

Suscríbete a nuestros canales

Solicitar o renovar tu visa de visitante es un tema fundamental para quienes planean viajar en los próximos meses, y es que, miles de venezolanos continúan gestionando este visado para poder entrar legalmente al país por motivos de turismo, negocios o visitas familiares. La categoría más común es la visa B-1/B-2, que permite una estadía temporal y requiere cumplir con una serie de pasos específicos para su obtención o renovación.

Requisitos esenciales para el trámite

Antes de comenzar la solicitud, el primer requisito es contar con un pasaporte venezolano vigente, si la visa anterior está en un pasaporte vencido, es obligatorio presentar ambos documentos al momento de viajar. Además, se debe completar el formulario en línea DS-160, que recopila toda la información personal y de viaje del solicitante.

Otros documentos importantes incluyen:

Pasaporte válido y en buen estado.

Confirmación del formulario DS-160 .

. Comprobante de pago de la tarifa de solicitud.

Fotografía digital que cumpla las especificaciones oficiales.

Proceso de solicitud paso a paso

Una vez completado el formulario, el siguiente paso es programar una cita en la embajada o consulado estadounidense más cercano. En la entrevista consular, el solicitante debe responder preguntas sobre el propósito del viaje y demostrar que no tiene intención de quedarse en el país de manera ilegal, los oficiales consulares también revisarán la documentación antes de tomar una decisión final.

El proceso de renovación es muy similar al de la primera solicitud. En algunos casos, los solicitantes pueden calificar para el programa de exención de entrevista, lo que agiliza el trámite, sin embargo, esta opción solo aplica si la visa venció recientemente y se cumplen ciertos requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

Además, es importante recordar que la visa B-1/B-2 no garantiza la entrada automática a Estados Unidos. Al llegar al país, un oficial de CBP determinará la fecha de salida autorizada, la cual queda registrada en el formulario I-94. Respetar este plazo es crucial para evitar problemas migratorios en futuros viajes.