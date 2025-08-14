Estados Unidos: Depositarán $1.000 a inmigrantes que cumplan este único requisito

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha implementado un programa dirigido a inmigrantes indocumentados que ofrece un pago de 1.000 dólares a quienes opten por abandonar voluntariamente el país. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca descongestionar los centros de detención y reducir los costos asociados a procesos de deportación.

Condición clave para acceder al beneficio

El requisito fundamental es que el inmigrante se autodeporte utilizando la aplicación oficial CBP Home. Quienes participen no solo recibirán el incentivo económico, sino que también obtendrán la cancelación de multas migratorias y la posibilidad de solicitar un regreso legal a Estados Unidos en el futuro.

Procedimiento paso a paso

Para acceder al pago y los beneficios, el proceso debe realizarse íntegramente desde la app CBP Home siguiendo estas indicaciones:

Descargar la aplicación en Android o iOS.

Crear una cuenta personal verificada.

Seleccionar la opción “ Retorno voluntario ”.

”. Registrar la ubicación actual.

Subir la documentación solicitada.

Definir la fecha y método de salida.

Aceptar el plan propuesto por el sistema.

Presentarse en el punto asignado para el registro final y recibir el pago.

De acuerdo con el DHS, este incentivo pretende ser una alternativa más eficiente que los procesos judiciales de deportación, permitiendo a los inmigrantes una salida segura y ordenada. Además, representa un ahorro significativo de recursos legales y administrativos para el gobierno estadounidense.

Pese a las críticas, la propuesta ya está en marcha y se espera que miles de inmigrantes consideren acogerse a este plan, evaluando tanto el incentivo económico como las facilidades para un eventual retorno legal.