Estados Unidos: Cadena de supermercados anuncia cierre definitivo de todas sus tiendas en septiembre

La cadena de supermercados Kroger ha confirmado el cierre de 60 sucursales en diez estados de Estados Unidos, como parte de una estrategia para ajustar su operación ante la baja rentabilidad de algunas tiendas. Los primeros cierres se realizaron entre agosto y próximamente en septiembre, impactando tanto a empleados como a clientes que frecuentan estas tiendas.

Estados y sucursales afectadas

Entre los estados más afectados se encuentran Georgia, Virginia, Illinois, West Virginia y Tennessee. Aunque Kroger no ha publicado un listado oficial completo, medios locales y la Unión de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW) han logrado identificar algunas de las sucursales que cerrarán próximamente.

Cierres de agosto

Mariano’s, 144 S Gary Ave, Bloomingdale, Illinois: cerrado el 15 de agosto

Sucursal, 2323 Capital Dr., Northbrook, Illinois: cierra 22 de agosto

Tienda, 1904 Emmett St, Charlottesville, Virginia: cierra 22 de agosto

Kroger, 2908 State St, Gassaway, West Virginia: cierra 22 de agosto

Cierres programados para septiembre

Tienda, 3479 Memorial Drive, Decatur, Georgia: cierra 13 de septiembre

Sucursal, 1664 East Done Drive, Kingsport, Tennessee: cierra 19 de septiembre

Tienda, 466 South Cummings Street, Abingdon, Virginia: cierra 19 de septiembre

La decisión de cerrar estas sucursales se debe a la falta de rentabilidad, ya que las ventas de estas tiendas han sido bajas durante los últimos meses. Kroger determinó que mantenerlas abiertas no era financieramente viable y optó por consolidar su operación en otras locaciones más rentables, por ende, se espera que Kroger implemente planes de apoyo, incluyendo recolocación laboral y beneficios para los empleados afectados.