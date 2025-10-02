Embajada de EEUU en Cuba suspende servicio clave ¿qué pasará con las visas para cubanos?

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció la suspensión de un servicio clave debido al cierre parcial del gobierno federal estadounidense, que comenzó el 1 de octubre por desacuerdos presupuestarios. La medida ha generado incertidumbre entre los cubanos, quienes se preguntan cómo afectará la tramitación de visas y pasaportes en la isla.

La embajada comunicó que sus cuentas en redes sociales no recibirán actualizaciones regulares hasta que se reanuden completamente las operaciones gubernamentales. La única excepción será la difusión de información urgente relacionada con la seguridad, asegurando que los ciudadanos reciban avisos críticos a tiempo.

A pesar de la suspensión en redes, los servicios de visas y pasaportes continuarán funcionando dentro de lo posible. La embajada indicó que se mantendrán las operaciones en la medida que la situación lo permita, buscando garantizar que los ciudadanos puedan completar solicitudes esenciales sin mayores interrupciones.

Tipos de visas y servicios afectados

Actualmente, la sede consular procesa todas las categorías de visas de inmigrante, mientras que los servicios de visas de no inmigrante operan de manera limitada. Entre los afectados se encuentran solicitudes de turismo, negocios y reunificación familiar, que ya han presentado demoras y dificultades en meses anteriores.

En septiembre, el gobierno estadounidense trasladó algunos procesos de visas de no inmigrante al consulado en Georgetown, Guyana, lo que ha complicado aún más la gestión para cubanos. Esta medida se suma al cierre parcial del gobierno, generando retrasos y aumentando la incertidumbre sobre la disponibilidad de citas y tiempos de respuesta.

El cierre parcial se produjo por la falta de acuerdo entre legisladores y el presidente Donald Trump sobre el presupuesto federal, varias agencias y departamentos se vieron afectados, incluyendo servicios consulares.