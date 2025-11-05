Accidente aéreo en Louisville: Avión de UPS se estrella cerca del aeropuerto

Suscríbete a nuestros canales

Un avión de carga de UPS se ha estrellado cerca del aeropuerto internacional de Louisville, Kentucky, generando una respuesta inmediata de las autoridades locales y un gran despliegue de servicios de emergencia. A continuación, se presentan los detalles más relevantes sobre este trágico incidente.

El avión siniestrado es un McDonnell Douglas MD-11 que despegó del aeropuerto y se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. hora local. Según informes de la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave estaba en ruta hacia Honolulu y contaba con tres miembros de la tripulación a bordo. Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de heridos o bajas.

Respuesta de emergencia y situación actual

Tras el accidente, se observó una enorme columna de humo al sur del aeropuerto, lo que llevó a múltiples agencias a responder rápidamente a la escena. El departamento de policía del metro de Louisville (LMPD) ha instado al público a mantenerse alejado del área, describiendo la situación como "activa" con fuego y escombros visibles.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, calificó el incidente como "grave" y anunció que se dirige hacia Louisville para evaluar la situación. En un mensaje en Twitter/X, pidió oraciones por los pilotos, la tripulación y todos los afectados por el accidente.

Orden de refugio y cierre del aeropuerto

Como medida de precaución, se emitió una orden de refugio para todas las ubicaciones dentro de un radio de 5 millas del aeropuerto, que fue cerrado temporalmente. Posteriormente, la orden se amplió para cubrir "todas las áreas al norte del aeropuerto hasta el río Ohio", afectando a gran parte de la ciudad.

LMPD ha instado a los ciudadanos a mantenerse alejados del área hasta nuevo aviso, mientras continúan las operaciones de rescate y evaluación.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) liderará la investigación oficial sobre las causas del accidente. UPS ha confirmado que está cooperando con las autoridades y proporcionará información adicional a medida que esté disponible.

Este accidente resalta la importancia de la seguridad en la aviación y la necesidad de respuestas rápidas ante situaciones de emergencia.