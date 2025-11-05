Servicios

Accidente aéreo en Louisville: Avión de UPS se estrella cerca del aeropuerto

Por

Meridiano

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 08:54 pm

Las autoridades continuarán monitoreando la situación y brindarán actualizaciones a medida que se disponga de nueva información.

Un avión de carga de UPS se ha estrellado cerca del aeropuerto internacional de Louisville, Kentucky, generando una respuesta inmediata de las autoridades locales y un gran despliegue de servicios de emergencia. A continuación, se presentan los detalles más relevantes sobre este trágico incidente.

El avión siniestrado es un McDonnell Douglas MD-11 que despegó del aeropuerto y se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. hora local. Según informes de la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave estaba en ruta hacia Honolulu y contaba con tres miembros de la tripulación a bordo. Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de heridos o bajas.

Respuesta de emergencia y situación actual

Tras el accidente, se observó una enorme columna de humo al sur del aeropuerto, lo que llevó a múltiples agencias a responder rápidamente a la escena. El departamento de policía del metro de Louisville (LMPD) ha instado al público a mantenerse alejado del área, describiendo la situación como "activa" con fuego y escombros visibles.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, calificó el incidente como "grave" y anunció que se dirige hacia Louisville para evaluar la situación. En un mensaje en Twitter/X, pidió oraciones por los pilotos, la tripulación y todos los afectados por el accidente.

Orden de refugio y cierre del aeropuerto

Como medida de precaución, se emitió una orden de refugio para todas las ubicaciones dentro de un radio de 5 millas del aeropuerto, que fue cerrado temporalmente. Posteriormente, la orden se amplió para cubrir "todas las áreas al norte del aeropuerto hasta el río Ohio", afectando a gran parte de la ciudad.

LMPD ha instado a los ciudadanos a mantenerse alejados del área hasta nuevo aviso, mientras continúan las operaciones de rescate y evaluación.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) liderará la investigación oficial sobre las causas del accidente. UPS ha confirmado que está cooperando con las autoridades y proporcionará información adicional a medida que esté disponible.

Este accidente resalta la importancia de la seguridad en la aviación y la necesidad de respuestas rápidas ante situaciones de emergencia.

