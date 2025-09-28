Otros deportes

Oriana Garcia
Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 08:28 am
La venezolana Laura Biondo es la nueva reina del Fútbol Freestyle en Sudamérica
Foto cortesía
Venezuela celebra un nuevo triunfo deportivo de la mano de la talentosa Laura Biondo, quien se ha coronado como la campeona de Sudamérica en el Campeonato Oficial Sudamericano de Fútbol Freestyle 2025.

Con esta victoria, Biondo no solo asegura su título como la mejor del continente, sino que también obtiene el codiciado pase para representar a su país en el próximo Campeonato Mundial de Fútbol Freestyle, que se llevará a cabo en Sopot, Polonia.

Su actuación en el torneo sudamericano que se desarrolló en Medellín, deslumbró a jueces y aficionados, demostrando una combinación única de técnica, creatividad y control del balón.

