Canelo Álvarez y su imponente meta por lograr fuera del ring (+Detalles)

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez es conocido mundialmente como uno de los mejores boxeadores de la actualidad, pero su grandeza quizás sobrepasa de los cuadriláteros, teniendo en cuenta que es un exitoso empresario con varios de sus negocios dentro de su país y en Estados Unidos.

En este sentido, el púgil tapatío sostuvo recientemente a la popular revista Forbes que su meta fuera del deporte es alcanzar los mil millones de dóla

res.

"Importa mucho porque yo salí de la nada", Álvarez dice de sus elevados objetivos comerciales. "No fui a la escuela. Entonces para mí, me siento orgulloso de poder mostrarle a otras personas, a otros niños, a mis hijos, que puedes hacer cualquier cosa, incluso si no tienes nada".

En un extenso reportaje, la prestigiosa publicación abordó todo el entramado de negocios creado por el fajador de 33 años, que incluye a Canelo Promotions, Canelo Espectáculos, bienes raíces, gasolineras (Canelo Energy), tiendas (Upper), una línea de ropa, cocteles enlatados (VMC), bebidas y suplementos deportivos (Yaoca), una aplicación de fitness (I Can) y una taquería (El Pastor del Rica), entre otros.

Canelo abandonó la escuela tras su debut profesional a la temprana edad de 15 años y tuvo sus primeros contactos con los negocios cuando a los 7 años comenzó a vender paletas heladas para el negocio de su padre.

Álvarez, es considerado el rostro del boxeo y No.4 libra por libra de ESPN, actualmente ostenta la condición de campeón indiscutible de peso supermediano (168 libras). En su poder están las fajas que lo avalan como campeón mundial en las versiones de los cuatro organismos mayores del boxeo: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Según estimaciones de la publicación, Álvarez recauda alrededor de $1.4 millones por minuto para una pelea de 12 asaltos, lo cual le ha permitido acumular casi $600 millones antes de impuestos en su carrera profesional como boxeador.