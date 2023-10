Jermell Charlo reconoció que sufrió la subida de categorías ante el Canelo Álvarez (+Detalles)

Luego de que Jermell Charlo cayera este sábado por decisión unánime ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, el estadounidense reconoció luego de que finalizó el combate, que sintió la diferencia al subir de las 154 a 168 libras.

“Simplemente sentí que no era yo mismo”, dijo "Iron Man" Charlo en la entrevista sobre el ring al terminar la pelea. “No quiero poner excusas. Es lo que es. Me llevo mis golpes y saldré adelante. Esto es boxeo. A veces ganas y a veces pierdes”.

Charlo subió par de divisiones para retar al tapatío por sus cuatro cinturones mundiales y marcó 167.4 libras, algo que al final le pasó factura, “Realmente pude sentir la diferencia en el peso”, dijo Charlo. “Salté 14 libras. Soy indiscutido en mi división. Me atreví a ser grande, pero a veces te quedas corto. Simplemente, tienes que seguir empujando. Mi camino no se detiene aquí”.

“Absolutamente, regresaré a 154”, dijo Charlo. “Esta mañana pesé 172 o 173 libras. Aprenderé de esto. Me siento orgulloso de mí. No me noqueó, y sí noqueó a otros. Me conectó algunos golpes duros, y yo pude conectar alguno”.