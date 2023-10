¿Cuándo vuelve? Saúl "Canelo" Álvarez anunció la fecha de su próxima pelea para el 2024 (+Declaraciones)

El pugilista mexicano Saúl "Canelo" Álvarez reveló la fecha de su próxima lucha, luego de la victoria que obtuvo de manera unánime frente a Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Álvarez dominó de principio a fin al estadounidense, quien no consiguió su ritmo durante los 12 rounds y le otorgó una puntuación perfecta a su rival para que este mantuviera sus cuatro cinturones de campeón peso supermediano de boxeo.

Además, "Canelo" ofreció unas declaraciones y anunció cuando será su regreso al ring. Además, manifestó su confianza en sí mismo y que se encuentra en un momento de su carrera donde "nadie lo puede vencer".

El regreso es en 2024

Pese a que no nombró quién será su rival, dejó clara su postura con respecto al resultado de la pelea. "Pelearé de nuevo el 5 de mayo del 2024 contra quien sea, no me importa... Échenme al que sea. Nadie podrá vencerme", aseguró el mexicano. Además, habló sobre su nivel actual y cómo se siente al respecto. "Canelo sigue fuerte, sigue rápido. A este Canelo nadie lo puede vencer. Demostré que soy el mejor. Nadie puede vencerme", puntualizó el pugilista.

Los expertos y la crítica siguen considerando a Álvarez como el mejor de su categoría y el boxeador lo demostró con el nivel que pudo apreciar el público en su última pelea en tierras estadounidenses.

Habló sobre su pelea con Charlo

"Tuve que trabajarlo al cuerpo. Jermell es un gran peleador, pero por los tres meses anteriores lo trabajamos en la montaña, entrenando lejos de todos, de mi familia, de mis amigos", explicó el mexicano sobre su pelea con Charlo y los planteamientos previos para obtener su victoria 60.

"Esto es mi vida. El box me hizo ser quien soy, por eso yo lo quiero tanto. Yo peleé para lograr el nocaut, yo quería demostrarlo y logré vencerlo... En doce rounds demostré que soy el mejor", sentenció.

Con este triunfo, el récord de "Canelo" queda en 60 triunfos, dos derrotas y dos empates en 64 peleas.