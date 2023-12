Canelo Álvarez descarta a otro rival para enfrentarse en mayo de 2024

Saúl Canelo Álvarez sigue buscando rival para enfrentarse en mayo de 2024 luego de derrotar con amplia superioridad a Jermell Charlo el pasado mes de septiembre.

Varios nombres han surgido como posible candidato para medirse al campeón mexicano, pero Álvarez rechazó pelear contra Terence Crawford, uno de los nombres que sonaba fuerte para ser el rival.

Crawford es el campeón indiscutido de peso welter y derrotó a Errol Spence Jr. en su última pelea.

No es una opción para mí. Él ahorita no está en mis planes, pero veremos, uno nunca sabe en el boxeo... Si es una buena pelea para la gente, una pelea grande, donde se generen muchas cosas, pues claro”, dijo el boxeador mexicano.

Canelo Álvarez detalló también que ha estado enfocado en su etapa como empresario y no tanto en buscar un nuevo rival para boxear.

"La he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita la verdad no he platicado nada".

Otros de los nombres que ha surgido como rival de Canelo Álvarez ha sido David Benavidez, pero Álvarez ha expresado en diversas ocasiones que no quiere medirse a boxeadores mexicanos.