Anthony Joshua y Deontay Wilder compartirán cartelera en Arabia Saudí ¿Qué se sabe?

En días recientes diversas fuentes especializadas han hablado de lo que será una gran cartelera boxística para cerrar este año y el escenario predilecto sería Arabia Saudí, país en el cual se realizó recientemente la refriega entre Tyson Fury y Francis Ngannou, volvería a albergar un gran espectáculo de pugilismo que tendrá a dos figuras destacadas del peso completo en la actualidad.

Este gran evento se llevaría a cabo el próximo 23 de diciembre, en el cual habrá grandes figuras como Anthony Joshua, Deontay Wilder o Dmitry Bivol, según adelantó este sábado el periodista Michael Benson a través de la red social X.

Mientras que el comunicador Dan Rafael, también afirmó la presencia de los púgiles del peso pesado, “El ex campeón unificado, Anthony (Joshua) pelearía con Otto Wallin en la pelea estelar del PPV. Y el ex campeón CMB, (Deontay) Wilder se enfrentaría al ex campeón OMB, Joseph Parker, en la co estelar, según revelaron a Fight Freaks Unite, fuentes con conocimiento de la negociación”.

“También hay varias peleas notables en diversas fases de negociación para el evento”, agregó Rafael. “Incluyendo al campeón semi pesado de la AMB, Dmitry Bivol, de Rusia, quien probablemente se enfrentaría a Richard Rivera, cuya única derrota fue una decisión dividida contra el ex campeón en tres divisiones, Badou Jack, dijeron fuentes a Fight Freaks Unite".

De momento se espera oficialización de estos combates, que sin duda alguna serán de alto nivel para cerrar una temporada bastante movida para el pugilismo, dejando carteleras de gran nivel y por supuesto buenas pegas.