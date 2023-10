Padre de Tyson Fury descarta cualquier posibilidad de pelea contra Anthony Joshua

Está por darse la pelea entre el británico Tyson Fury ante Francis Ngannou, pero en medio de los preparativos para esta refriega, se ha hablado de futuros combates para el "Rey Gitano" en el que exponga su cinturón mundial del peso completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), muchos nombres se posan sobre la mesa, pero desde la esquina del monarca pesado descartan cualquier posibilidad de un cruce ante Anthony Joshua.

Así lo dejó claro el padre del campeón del CMB, John Fury en el que considera que la única posibilidad que "Gipsy King" se mida a Joshua, sea que este último derrote a Deontay Wilder en un próximo pleito.

"La única manera de que eso suceda (Pelear con Fury) es si vence a Deontay Wilder. Todos se saltan a Wilder y nadie quiere enfrentarlo. No me cae bien como hombre, pero todos los boxeadores le tienen miedo, excepto el Rey Gitano, que lo venció dos veces. Si AJ quiere a Tyson, que derrote a Wilder. Nadie quiere a Wilder, no pueden quitarle su poder", afirmó Fury padre a Mail Sport .

Cabe destacar que Fury y Oleksandr Usyk han firmado oficialmente el contrato para una pelea épica que promete hacer historia en la categoría de peso pesado.

“Si Joshua vence a Wilder, la pelea se puede hacer en 30 segundos. Si AJ es lo suficientemente bueno, que le gane a Wilder y eso hace que esta pelea sea mega grande. Pero actualmente está muerto porque no lo merece. No puede enfrentarse a unos cuantos vagabundos y al Rey Gitano, ¿verdad? El público lo quiere ver, pero que se lo gane”, destacó el también entrenador del "Rey Gitano".