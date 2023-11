Julio César Chávez Jr. es internado en un centro psiquiátrico (+Detalles)

El boxeador mexicano, Julio César Chávez Júnior, se encuentra en una etapa bastante dura para él por sus problemas con las adicciones, debido a esto, ha sido internado en un centro psiquiátrico para ser tratado y evaluado, luego que de su esposa llamará a emergencias para informar de la situación por la que está pasando su pareja.

En este caso, fue hospitalizado por consumir una gran cantidad de pastillas, las cuales servirían para perder peso. Cabe destacar, que su esposa Frida Chávez, confesó que durante el 2022 y 2023 el hijo del famoso peleador Julio César Chávez, estuvo luchando para combatir estas adicciones.

Sin embargo, desde su regresó al boxeo en marzo de este año, ha dejado varias declaraciones muy polémicas que inquietan, cada vez más, a sus seres queridos. "Lo que pasa es que me encontré un papel donde me quieren volver a meter al anexo porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando, como ya tengo millones, con eso están conformes”, mencionó el mexicano en sus redes sociales".

Por otro lado, su padre habló para el programa "Bromeando con los Rivera" y aprovechó para mostrar la preocupación que siente por su hijo, “Me da pena porque sus hijos son pequeños y no los está disfrutando. Me duele que se vaya a volver loco, que vaya a tener un accidente conduciendo a las 12-1 de la mañana a toda velocidad, que le dé un infarto por todas las pastillas que toma”.