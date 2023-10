Mira por qué una leyenda del boxeo mexicano teme por la salud de su hijo

Julio César Chávez, la leyenda del boxeo mexicano, ha expresado públicamente su profunda preocupación por la salud de su hijo, Julio César Chávez Jr., debido a la alarmante cantidad de pastillas que ingiere diariamente. El excampeón mundial, conocido por su impecable trayectoria en el ring, hizo públicos sus temores en una reveladora entrevista en el podcast Bromeando con los Rivera.

“Me da lástima, porque sus hijos están chiquitos y no los está disfrutando. Me duele que se vaya a quedar loco, que le vaya a pasar un accidente manejando a las 12-1 de la mañana a todo lo que da, que le vaya a dar un infarto de tantas pastillas que se mete”, lamentó Chávez padre, visiblemente afectado por la situación de su hijo.

Este drama familiar se ha convertido en un desgarrador tema de conversación en el mundo del boxeo. Previamente, Julio César Chávez Jr. había puesto en entredicho la carrera de su padre y el nivel de los peleadores a los que le había tocado enfrentar. Sin embargo, la preocupación de su padre por su salud va más allá de cualquier rivalidad.

Chávez padre también compartió su frustración por no poder ayudar a su hijo a superar su adicción. "El dolor más grande que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no lo puedo ayudar. Estuvo un año en un anexo, todos muy contentos y todo, pero a la semana salió y ¡otra vez! Yo digo: 'Dios mío, ¿qué pasó?'. No es posible que a la semana recayera en las pastillas y digo: '¿Qué hago?'. Lo he metido otra vez a la clínica, se limpia y otra vez sale", expresó con impotencia.