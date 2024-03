¡Un héroe! Este exjugador de NFL salvó a octagenario de ser atacado en Detroit

“Como un héroe”, así fue señalado por la policía el exjugador de NFL Braylon Edwards, luego de que este salvara la vida de un hombre octogenario tras ser atacado por maleantes en los suburbios de Detroit.

"Si no fuera por esa intervención, muy fácilmente podríamos estar hablando de la muerte de alguien", dijo Jeff King, jefe de policía de Farmington Hills, este lunes. Asimismo, el funcionario precisó que la víctima se encontraba en condición crítica pero estable.

"Salvó absolutamente la vida de ese hombre", dijo King a The Associated Press. "He sido oficial de policía durante 29 años. Cuando estas agresiones continúan, pueden suceder cosas realmente malas".

Por su parte, la Fiscalía presentó un cargo de intento de asesinato contra un hombre de 20 años por el incidente del viernes en el centro recreativo. La fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, no mencionó a Edwards por su nombre, pero dijo: "Felicito al testigo que intervino y buscaremos justicia para esta víctima".

McDonald lo calificó de "ataque cruel y sin sentido". El presunto atacante compareció ante el tribunal el sábado y permanece bajo custodia con una fianza de 250.000 dólares.

Edwards, un receptor estrella en Michigan, fue seleccionado en primera ronda por los Cleveland Browns en 2005. Jugó ocho temporadas en la NFL, principalmente con Cleveland y los New York Jets.

"sólo estaba ocupándose de mis asuntos" cuando escuchó una disputa sobre la música alta. "El ruido aumenta y luego puedes escuchar algunos empujones y empujones, así que sabes cómo suena una pelea", dijo Edwards a WDIV-TV. "Pero una vez que escuché un ruido sordo, fue cuando me levanté y me di la vuelta".

"Al final del día, eso es lo que haces", dijo Edwards sobre su decisión de involucrarse.