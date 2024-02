NFL: Estrella de Las Vegas Raiders es detenido por posesión de armas y metanfetamina (+Detalles)

El ex cornerback de los Raiders Damon Arnette, fue arrestado el mes pasado y acusado de posesión de menos de un gramo de metanfetamina y portación ilegal de un arma de fuego, según informa “NFL Media”. Asimismo, Arnette fue detenido el pasado 6 de enero a las 3:30 de la madrugada en Richardson, Texas, un suburbio de Dallas.

La noticia del arresto se dio a conocer este martes 27 de febrero, luego de que el juez del condado de Clark, Ronald Israel, dictara la sentencia correspondiente en contra del ex jugador de Las Vegas Raiders.

De igual manera, el magistrado de Nevada le impuso una multa de $2.500 dólares y a realizar un total de 50 horas de trabajo comunitario; además de informarle que no podía poseer ningún tipo de arma de fuego ni estar cerca de nadie que tuviera un objeto similar en su posesión.

Defensa de su abogado

Luego de conocer la sentencia del juez Ronald Israel, los abogados de Arnette rechazaron la caracterización de la detención. "El asesor legal del Sr. Arnette, declaró que el reciente informe de que fue detenido por posesión de metanfetaminas y armas de fuego es simplemente incorrecto. Nuestro cliente, en el momento de la parada, no pudo proporcionar a las fuerzas del orden su receta para un medicamento legal”, dijeron sus abogados.

"La detención se basó en que el Sr. Arnette era incapaz de probar la medicación le fue prescrita, si hubiera sido capaz de hacerlo en el momento de la parada, no habría habido detención ni por la sustancia controlada ni por las armas de fuego", finalizó así la intervención de los abogados del reciente fichaje de los Chiefs de Kansas City.

No es la primera vez que ocurre

No obstante, no es la primera vez que Damon Arnette se encuentra envuelto en una situación similar, puesto que en el 2021 fue puesto en libertad por los “Silver and Black” tras solo haber disputado 13 juegos con el conjunto de Las Vegas, luego de protagonizar un vídeo en las redes sociales en el que parecía mostrar al exesquinero amenazando y empuñando un arma de fuego.

De igual manera, pocos días después de haber completado su movimiento a los Chiefs de Kansas City, Arnette fue arrestado en Las Vegas, pero le dejaron en libertad tras ser acusado de apuntar con una pistola a un aparcacoches durante una disputa. Desde entonces no ha recibido ningún interés de la NFL.