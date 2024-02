NFL: Kansas City Chiefs están dispuestos a cambiar a este jugador clave para ganar el Super Bowl LVIII

Uno de los héroes menos conocidos de los Kansas City Chiefs podría irse del equipo, y es que L’Jarius Sneed recibirá la etiqueta de jugador franquicia de los actuales campeones defensores, pero hay un acuerdo entre el equipo y el córner de que si no acuerdan un contrato a largo plazo, no impedirán que se vaya a otro equipo.

Sneed es el segundo jugador designado con el ‘franchise tag’, luego de que los Bengals lo usaran en el receptor Tee Higgins.

Si bien Sneed podría volver a los bicampeones, el jugador ganó menos de 1 millón de dólares durante sus primeros cuatro años en la NFL, tras haber sido elegido en la cuarta ronda del Draft del 2020, proveniente de Louisiana Tech. En su carrera ha superado todas las expectativas, al ser uno de los mejores córners de la liga: no permitió un solo pase de anotación en 2023 y estuvo en el Top 20 en porcentaje de pases completos en su dirección (51.0%) además de hacer una de las jugadas clave de todos los Playoffs: provocar y recuperar el fumble de Zay Flowers en la yarda 1, cuando los Ravens intentaban la remontada en la final de la Conferencia Americana.

La situación con los Chiefs es que no tienen mayor espacio contra el tope salarial. OverTheCap estima que tienen menos de 17 millones y tienen a varios de sus mejores defensivo, como el liniero Chris Jones y el linebacker Willie Gay, sin contrato. No hay dinero para todos cuando le pagas más de 45 millones al año a Patrick Mahomes, y los córners top no son una posición barata: los 11 mejor pagados ingresaron más de 10 millones contra el tope salarial en 2023, según datos de Spotrac.