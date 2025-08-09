NFL: Rashawn Slater sufre lesión y se pierde la temporada tras asegurar contrato de $114 millones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El tackle izquierdo de los Los Angeles Chargers, Rashawn Slater, no disputará ni un solo snap en la temporada 2025 de la NFL tras confirmarse una grave rotura del tendón rotuliano sufrida durante el entrenamiento del jueves. La noticia supone un durísimo golpe para el equipo y para el propio jugador, especialmente porque llegó apenas once días después de haber firmado una millonaria extensión de contrato por cuatro años y 114 millones de dólares, con 92 millones garantizados, que lo colocaba como uno de los linieros ofensivos mejor pagados de la liga.

La lesión ocurrió durante una práctica conjunta en la que Slater trabajaba en ejercicios de protección de pase. Mientras bloqueaba al linebacker Tuli Tuipulotu, su pie derecho resbaló, lo que provocó que todo el peso de su cuerpo se apoyara de forma brusca sobre la pierna izquierda. El gesto terminó con la ruptura del tendón rotuliano y un dolor inmediato que obligó a detener el entrenamiento. Slater fue asistido en el campo, trasladado en carrito médico y, tras las evaluaciones médicas, se confirmó la necesidad de someterse a cirugía, lo que automáticamente lo envió a la lista de lesionados de temporada (IR).

Impacto de la lesión de Rashawn Slater en los Chargers

La ausencia de Slater no solo significa perder a un liniero de élite, dos veces seleccionado al Pro Bowl, sino también reorganizar de manera urgente la línea ofensiva. Su capacidad para proteger el lado ciego del mariscal de campo y abrir huecos en el juego terrestre había sido uno de los pilares del esquema ofensivo. Además, el tackle de 26 años era considerado un líder dentro del vestuario y un ejemplo de consistencia, habiendo disputado prácticamente todos los snaps desde su llegada a la NFL en 2021.

El entrenador Jim Harbaugh ya ha trazado un plan para cubrir la baja: Joe Alt, primera selección del draft de 2024, pasará de tackle derecho a tackle izquierdo. Trey Pipkins ocupará la vacante en el lado derecho, y para el próximo partido de pretemporada Jamaree Salyer será probado como titular en la posición más importante de la línea. Paralelamente, el equipo está explorando opciones en el mercado, evaluando nombres como Jedrick Wills, Germain Ifedi y el novato Ryan Nelson para reforzar la profundidad.

La pérdida de Slater cambia el panorama de los Chargers en la AFC Oeste y obligará al cuerpo técnico a ser creativo para mantener la solidez de la línea ofensiva en una temporada que ya se proyectaba exigente.