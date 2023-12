Yegua que fue entrenada por un venezolano en Estados Unidos produce a este ganador de G1 en Japón

Este domingo 17 de diciembre, se celebró en la pista de Hanshin en Japón, el Asahi Hai Futurity Stakes, carrera de Grado 1 en recorrido de una milla sobre grama, para ejemplares de dos años. El ganador de esa contienda fue el potro Jantar Mantar, conducido por Yuga Kawada para la cuadra de Tomokazu Takano. Jantar Mantar dominó a sus oponentes por 1 ¼ cuerpo en tiempo de 1:33.4.

Jantar Mantar es descenciente de Palace Malice, el caballo estadounidense ganador de más de 2.600.000 dólares, gracias a sus triunfos en el Belmont Stakes (G1), Met-Mile (G1), Jim Dandy (G2) y Gulfstream Park Handicap (G2), amén de otras figuraciones en carreras de grado. La madre de este dosañero japonés es la yegua India Mantuana, una pistera que al principio de su campaña fue entrenada por el venezolano Antonio Sano para los colores del Magic Stables de José Luis De Freitas, con el cual consiguió su primer triunfo de los seis obtuvo, en un total de 27 actuaciones. India Mantuana es hija de Wilburn en Speed Wagon por Tomorrows Cat.

Este potro, propiedad de los colores del Shadai Race Horse Co. Ltd. y crianza del legendario Shadai Farm, es el primer descendiente de Palace Malice en ganar una prueba de G1 en tierras japonesas, además de ligar racha de tres victorias al hilo. En ese stakes, Jantar Mantar aprovechó un espacio que le dejaron sus rivales por las líneas internas y se vino a dominar la carrera. Kawada pudo mantener adelante a su montura y hacerlo ganar de manera cómoda sobre Ecoro Walz, que atropelló muy fuerte pero por la parte más externa de la pista con el veterano Yutaka Take, y la potra Tagano Elpida disputó el tercer puesto en foto sobre June Take, en competencia que tuvo un premio por repartir superior al millón cien mil dólares.