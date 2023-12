Jockey venezolano paga el mejor dividendo de la tarde en este hipódromo en Estados Unidos

La jornada de carreras en los hipódromos de Estados comenzó este lunes con actividades en cuatro pistas como: Mahoning, Parx Racing, Delta Down y Zia Park, los cuales cuenta con la participación de algunos jinetes venezolanos.

Uno de los jockeys criollos que tuvo actuación este lunes fue Rene Díaz, que hace campaña en la arena de Zia Park, donde llegó desde el año 2021, y la tarde de este lunes logro una nueva victoria en la arena del mencionado óvalo.

Díaz llevó al paddock de ganadores al ejemplar Blingo del trainer J.R Caldwell, luego de hacer un recorrido de 1.100 metros, en un tiempo de 64.4 y generó un pago de $22.40 a ganador. Blingo es un tresañero producto de Too Much Bling en Brickyard Baby por Take Charge, el cual consigue su segundo triunfo en ocho presentaciones, en las cuales ha generado $45.251 en el 2023.

Rene Díaz con este lauro llega a 119 en el año, en lo que es su primera en Estados Unidos con más de 100 fotografías, y generar casi $4 millones de dólares luego de 968 montas que ha realizado en el presente año.

Para este martes, 19 de diciembre del 2023, Díaz tiene seis montas confirmadas, de las diez que esta agendadas, cinco de las cuales son con ejemplares de J .R. Caldwell y uno de Todd Fincher.