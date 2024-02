Se anuncia la despedida de esta gran campeona sprinter

Su nombre se origina en el saludo de despedida utilizado por los trabajadores y artistas del renombrado New Amsterdam Theatre en la ciudad de Nueva York, al legendario fantasma de Broadway Flapper, Olive Thomas, según comunicado de prensa reseñado por TDN. La gran campeona, 2 veces ganadora de la Breeders´Cup Filly & Mare Sprint y también 2 veces ganadora del Eclipse Award como Campeona Sprinter, Goodnight Olive (Ghostzapper) ha sido retirada a la cría.

Goodnight Olive (Ghostzapper–Salty Strike, por Smart Strike) se vendió por $ 6 millones en la venta de noviembre de Fasig-Tipton en 2023, será retirada de las pistas y presentada al padrillo Not This Time. según un comunicado de prensa de Resolute Farm de John Stewart.

Goodnight Olive ganó $2.196.200 en la pista, triunfando en 9 de 12 carreras, con 2 segundos y un tercero, siempre arribando en el dinero.

Chad Brown expresó emociones encontradas sobre su retiro. “Olive tuvo una carrera legendaria en la pista y ha sido una figura en Payson Park durante los últimos cuatro años”, indicó. "No puedo esperar a ver que como continuará su carrera como yegua madre n Resolute Farm".

Gavin O'Connor, director general de Resolute Farm, opina: "Ella Realmente no tiene nada más que demostrar. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de desempeñar un papel en la carrera de un ejemplar tan maravilloso”.

Noel Murphy, el recién nombrado gerente agrícola de Resolute Farm y ex gerente agrícola de Helen Alexander en Middlebrook Farm, declara: “Olive se está instalando en Midway con una buena compañía. Las estimadas campeonas de la Breeders' Cup, Caravel y Pizza Bianca, se encuentran en potreros contiguos. Todos los días, cuando voy al establo, me sorprende la presencia de yeguas increíbles en nuestra finca, como Puca, Queen Caroline, Goddess Pele y muchas otras yeguas de alta calidad que se unen a estas tres campeonas de la Breeders Cup”.

"Después de meses de meticulosa investigación y toma de decisiones, el equipo cree que esta combinación tiene un inmenso potencial para producir un caballo de carreras destacado con un pedigree excepcional y ya ha producido algunos grandes caballos de carreras como Epicenter y el ganador del Eclipse 2023, Up To The Mark", afirma Chelsey Stone, director de cría, sobre el apareamiento con Not This Time.

Steve Laymon de First Row Partners, para quien hizo campaña Goodnight Olive, en sociedad con Team Hanley, señala: “Estamos satisfechos con la adquisición de Olive por parte del equipo de Resolute Farm y su dedicación para mantener caballos de carreras de alta calidad como Olive en los Estados Unidos".

En 2023, Resolute Farm adquirió la antigua propiedad Shadwell Stud en Midway, Kentucky, y desde entonces reanudó las operaciones de cría de caballos purasangre en esa finca a partir de enero de 2024.