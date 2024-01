Nace el primer hijo de este impresionante sprinter en Estados Unidos

Nashville del WinStar Farm, un hijo excepcionalmente rápido de Speightstown, tiene en vida su primer descendiente cuando nace una potranca el 8 de enero en el Murmur Farm de Maryland. La hija de Nashville es producida en la yegua ganadora de clásicos, Why Not Tonight (Tapiture), que es hija de una media hermana de Tomica's Spirit y Enjoy the Show. La potranca fue criada por Wasabi Ventures Stables, Robert Angelo, Terry Schuck y Greenspring Mares.

"Es una potra de piernas largas, correcta y con mucha calidad, y estamos encantados con ella como la primera potra del primer ganador de clásicos de Wasabi", dijo George Adams de Housatonic Bloodstock. "Este año criaremos hijos de Nashville en varias yeguas", recalcó.

Nashville estableció un récord de pista de 1.200 metros en 1:07.89 en el Perryville Stakes en Keeneland el día de las Breeders' Cup en 2020. El cronometraje final fue casi un segundo más rápido que el tiempo del posterior campeón sprinter del Eclipse, Whitmore, de 1:08.61 al ganar el Breeders' Cup Sprint (G1) esa misma tarde.



Invicto en las primeras tres salidas de su campaña para los propietarios CHC y WinStar Farm, Nashville dominó su debut por 11 1/2 cuerpos en el hipódromo de Saratoga mientras deja parciales de: 21.50, 43.87 y 1:07.92 con un tiempo final de 1:14,48 para ganar en 1.300 metros. Luego registró el tiempo más rápido de 1.200 metros de la reunión de Otoño de Keeneland en 2020 con una llamativa victoria por 9 3/4 cuerpos en registro de 1:09.10.



Nashville también mostró su velocidad de clase mundial al ganar un allowance en Fair Grounds de 1.200 metros en 1:08.61, el crono más rápido del meeting de invierno 2021-22 y el tiempo más rápido para esa distancia en ese hipódromo más de dos años.

Nieto materno de Mizzen Mast, su madre Veronique, proviene de la familia directa del ganador del Kentucky Derby (G1), Giacomo, y del ganador del Santa Anita Derby (G1), Tiago, Nashville fue una adquisición de $460,000 en la Venta de Septiembre de Keeneland de 2018.

"Estamos encantados de recibir el primer informe sobre potros vivos de Nashville", declara Elliott Walden, presidente, director ejecutivo y director de carreras de WinStar Farm. "Fue muy bien recibido en su primera temporada como semental en 2023 y estará muy ocupado nuevamente en 2024. Con la reciente pérdida de nuestro querido Speightstown, la noticia del primer potro de Nashville ha traído muchas sonrisas en WinStar".