Caballo ganador clásico de Grado 1en Estados Unidos es sacrificado por esta razón

Thoroughbred Daily News anunció la eutanasia del ejemplar Two Emmys, tras sufrir una fractura en un miembro en Fair Grounds. El ganador del prestigioso Mr. D. Stakes (G1) de 2021, había acumulado un récord de carreras estelar de ocho victorias, nueve segundos y un tercer lugar en 25 actuaciones.25-8-9-1. Al anunciar la trágica noticia, la publicación decía: “Two Emmys (English Channel), ganador del Mr D. Stakes. (ex Arlington Million) en 2021, fue sacrificado el domingo después de fracturarse la pierna en un entrenamiento.



Ganador Clásico de Grado 1, el ejemplar de 8 años, acumuló $985,083 en ganancias. Con un récord de carreras estelar a su nombre, el también ganador del Fair Grounds Stakes en 2023 fue sacrificado, lo que provocó manifestaciones de inconformidad en las redes sociales.

Hersh dio la noticia en X y escribió: “Se confirma la trágica noticia que circula de que Two Emmys fue sacrificado esta mañana después de romperse la pierna durante un entrenamiento. Según el entrenador H Robertson, la fractura se produjo en la rodilla, algo muy inusual, y probablemente ocurrió después de que otro caballo "lo hizo rebotar en la baranda" en el tramo superior.



Al cierre de esta historia, una llamada al entrenador Hugh Robertson en busca de información adicional no había sido respondida.

Hersh también escribió que James Graham estaba a bordo para el entrenamiento y no pudo montar el domingo debido al dolor general.

Two Emmys era el tipo de caballo fajador que se convierte en favorito de los fanáticos. Fue comprado por $4,500 en la venta de septiembre de Keeneland de 2017. Luego ganó ocho carreras y ganó $985,083. Su victoria más reciente se produjo el 23 de diciembre en el Buddy Diliberto Memorial S. del hipódromo Fair Grounds.

Sus victorias en clásicos de grado incluyeron también el Fair Grounds S.(G3) y el Muniz Memorial Classic S. (G2)