Esta pudiera ser la carrera de regreso de Saudi Crown

Para el sábado 20 de enero, está pautada la celebración del Louisiana Stakes (G3) en el hipódromo de Fair Grounds, carrera reservada para todo ejemplar de cuatro años y más edad en recorrido de 1.700 metros y premio por repartir de 175.000 dólares.

En la lista de 19 nominados aparece un ganador de Grado 1, cuya presencia puede significar la primera actuación de esta temporada después de fracasar en la Breeders’ Cup Classic (G1) el pasado 4 de noviembre. Se trata del ahora cuatroañero Saudi Crown, el descendiente de Always Dreaming que es pensionado de Brad Cox para los colores del FMQ Stables.

Saudi Crown, ganador de tres carreras en seis actuaciones, entre las cuales se cuenta su victoria en el Pennsylvania Derby (G1) el 23 de septiembre en el escenario de Parx Racing. Las ganancias de este nieto de Tapit que entrena Brad Cox se acercan a los 877.000 dólares.

El propio Cox ha también nominado a First Mission, el también potro cuatroañero de Godolphin que triunfó en el Lexington Stakes (G3), una de las últimas carreras con puntos para el Kentucky Derby (G1). Sin embargo, este vástago de Street Sense no participó en las carreras de la Triple Corona y su regreso se dio con una victoria en el mes de octubre. Posteriormente, clasificó segundo en el Clark Stakes (G2) en Churchill Downs. El otro efectvo de Brad Cox es el experimentado Pioneer of Medina, ganador y con figuraciones de stakes de grado.

Uno de los que también aparece nominado es Red Route One, propiedad del Winchell Thoroughbreds, LLC, cuya responsabilidad de entrenarlo recaer en Steve Asmussen. La carrera de más fresco recuerdo en la que actuó, fue el 28 de noviembre en el Zia Park Derby, una prueba listada en la cual terminó tercero.