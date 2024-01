Este semental puede repetir en el Derby de Kentucky

Mientras una fuerte lluvia azotaba, Good Magic, campeón de 2 años en la temporada anterior, se esfuerza en toda la recta final para tratar de derrotar al invicto Justify en el Derby de Kentucky de 2018. Pero eso no fue posible sobre la enlodada superficie de carreras de Churchill Downs. Good Magic corrió tres veces más, siendo una victoria fácil en el Haskell (G1) su mejor resultado. Retirado poco después de que se le descubriera una infección, después del Travers de Saratoga, fue enviado a Hill 'n' Dale Farms, para comenzar su carrera como semental junto a su padre, el dos veces campeón Curlin.



Good Magic, hijo de Curlin, ganador de la Breeders’ Cup Juvenile, parece haber encontrado aún más éxito en el establo como semental. En su primera generación, sus hijos Mage, ganador el Derby de Kentucky y el ganador Grado 1, Blazing Sevens, que estuvo a punto de alcanzar el Preakness Stakes arribando segundo, lo confirman.Gracias a su éxito de la primera producción, la tarifa del semental Good Magic aumentó a $125,000 y si se toma este fin de semana pasado como indicador, podría estar preparado para otro intento en el camino de la Triple Corona. Muy separados tanto en ubicación como en experiencia, Muth y Ari's Magic parecen potros para observar mientras se avanza hacia el Derby de Kentucky de 2024.



Muth, por supuesto, es un gran corredor ya establecido. Como potro de dos años en entrenamiento fue adquirido por $2 millones por Zedan Racing Stables, lo ha hecho bien en cuatro salidas para el entrenador Bob Baffert. Fácil ganador en su debut en Santa Anita en junio, ha seguido ascendiendo el potro castaño hijo la yegua Hoppa, por Uncle Mo. Un segundo puesto en el Best Pal Stakes (G3) en Del Mar en su segunda salida fue antesala de una una convincente victoria en el American Pharoah Stakes (G1) en Santa Anita Park, en su primer intento en dos curvas. En la Breeders’ Cup Juvenile de $2 millones, no tuvo capacidad para alcanzar el gran rush de Fierceness, pero aguantó bien para terminar segundo.



Cotizado como gran favorito el sábado 6 de enero de 2024, lució fácil al acechar y desplazar bajo el jinete mexicano J.J. Hernández, cruzando el disco con 2 3/4 cuerpos de ventaja, Muth lució muy profesional al ganar el San Vicente Stakes (G2). Con la suspensión de Baffert en el Derby de Kentucky aún vigente en esta temporada, será interesante ver hacia dónde se dirige Muth. El San Vicente de 1.400 metros no ofrece puntos de clasificación para el Kentucky Derby. Si llega al Derby, tendrá que cambiar de entrenador a tiempo para clasificarse. Si se queda con Baffert, el Preakness probablemente sería el principal objetivo de la primavera.



Otro interesante hijo de Good Magic, Ari's Magic de LSU Stables, en la yegua hija de Pioneer of the Nile, Ari the Adventurer, hizo su debut el viernes en Tampa Bay Downs. No fue una carrera de alto nivel en una de las pistas más importantes del país, pero de todos modos fue impresionante. Comprado como yearling en las subastas de Keeneland en septiembre por $150,000 y luego una recompra como dosañero en entrenamiento por $725,000, llega a la carrera debutando en 1.200 metros después de una serie de trabajos en el Centro de entrenamiento de Payson Park para el entrenador Christophe Clement.



Ari´s Magic, contra 8 competidores, parecía no ir a ninguna parte al principio, para luego mostrar un notable avance en la curva. Bajo el mando de Oisin Murphy, el potro castaño se recuperó ampliamente al salir de la curva y tomó el mando en la recta final, para ganar por 4 cuerpos y medio.



Ari´s Magic y Muth, potros en extremos opuestos del país parecen tener a su padre nuevamente en el camino de la Triple Corona.

Un corredor de primer nivel que tuvo la desgracia de nacer el mismo año que Justify, Good Magic podría estar convirtiéndose en el mejor de los padrillos, con la posibilidad de repetir con otro hijo ganador del Derby de Kentucky.

Con información de horseracingnation