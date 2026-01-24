Junior Alvarado se luce al ganar el Fred Hopper Stakes GIII

Suscríbete a nuestros canales

En el día de la Pegasus World Cup, que se realiza en el Championship Meet en el hipódromo de Gulfstream Park, el jockey venezolano Junior Alvarado sobresalió al conseguir cuatro victorias y tres de ellas en pruebas de grado, y el primer Stakes a su cuenta del día fue el Fredd Hopper Stakes de $175.000.

Pegasus World Cup Day: Victorias de Junior Alvarado en Stakes Graded

Aunque ya había conseguido un triunfo en la segunda prueba de la jornada, el jockey venezolano Junior Alvarado se llevó el Fred W. Hooper S.de $175.000 bajo la conducción del purasangre Knightsbridge, pensionado del entrenador Bill Mot, reciente ganador del Premio Eclipse como Entrenador del Año, en otro triunfo pen unión para Godolphin LLC.

El purasangre respondió al favoritismo y marcó parciales de 23,64 en los primeros 400 metros y 45,25 la media milla, mientras que los 1.000 metros en 1.09.33, y los 1.200 metros en 1.22.04, y cerrar los 1.600 metros en 1.35.12.

Los dividendos de la prueba fueron de $3.60 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show, para el producto nacido del semental Nyquist en Tyburn Brook por Bernardini, el cual debuta el año como cincoañero con triunfo y consigue s quinta victoria en siete presentaciones que cumplido como purasangre.