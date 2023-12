Irad Ortiz Jr. y sus 34 compromisos para esta semana en Gulfstream Park

Las carreras de caballos en el hipódromo de Gulfstream Park, se reanudarán este día jueves 21 como parte del Championship Meet, la temporada más importante en ese escenario de carreras que se sitúa en la localidad de Hallandale Beach. Allí, el estelar fusta Irad Ortiz Jr. tiene sus montas ya programadas y del jueves al domingo 24 de diciembre, estará sobre 34 purasangres en acción.

Este jueves, Ortiz Jr. de 31 años de edad, es el día que menos compromisos tiene. Sickle Dance, Dontmesswithtess, el chileno Sogno Di Campione y King of the Track, serán los ejemplares que conducirá, mientras que el día viernes va con ocho montas: Determined Effort, Lucky Peridot, Test Factor, Flying Back, Le Boiana, Dynamic One, Born a Gambler y el británico Nightsaber.

Victoria de Irad Ortiz Jr. este domingo 17 de diciembre en la novena carrera

El sábado 23, Irad Ortiz Jr. montará en todas las carreras. Ese día hay cuatro stakes y en estos cotejos es donde el orgullo de Trujillo Alto se luce. Cairo Consort en el Tropical Park Oaks, Olivia Darling en el Sugar Swirl Stakes (G3), Hurricane J. en el Mr. Prospector Stakes (G3) y Irish Aces en el legendario Tropical Park Derby -carrera en grama-, son los ejemplares que intentará llevar al éxito en esos eventos. El resto de las montas para ese día son: Elevated Causeway, My G, Tiz a Tale, Karaya, Rebelde, la irlandesa Emboite y English Bob.

Para cerrar la semana, el boricua que es líder por carreras ganadas y dinero producido en esta temporada en Estados Unidos con 353 triunfos y más de 38 millones de dólares, conducirá nueve ejemplares este domingo 24 de diciembre: Film Academy, Celestial Glaze, Rose E Holiday, Betty, Six Minus, Gullfaxi, Ala Turka, Real Talk y Steel Lute.