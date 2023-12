Jinete venezolano Luis Rojas vuelve a las pistas luego de su caída hace cuatro meses

El jockey venezolano Luis, Rojas cumplió con dos montas en el Club Hipico de Concepción, ubicado en Chile, y volvió a estar en la pista luego de su caída que sufrió el pasado 5 de septiembre del 2023, donde se cayó en la cuarta carrera de esa jornada, del ejemplar Poderoso Campeón en el momento que intentaba pasar a por el medio de dos caballos.

Rojas montó a la yegua Cayetana, en la quinta competencia de la jornada del martes en distancia de 1.100 metros este 19 de diciembre, en lo que sería la primera de dos carreras que cumpliría de las seis que firmó para su regreso.

“Solo tengo que decir gloria a Dios padre mío , después de la tormenta vi la calma, gracias gente, gracias mi gente chilena por sus aplausos y recibirme con los brazos abiertos por el reghreso de 6 montas, pude correr solo 2 ya que las condiciones físicas no me acompañaron, disculpen pero este 2024 volveré mejor, 100%, gracias a mi familia por el apoyo, mis hijos, mi madre, y mi esposa, por ellos, estoy aquí, que bello como me recibieron con aplausos, no me lo esperaba, gracias mi gente bella, Dios me lo colme de salud y bendiciones a todos y cada uno que me aplaudieron”.

Escribe el látigo venezolano en un post en su cuenta personal de la red Instagram, acompañado de un vídeo donde se ve montado sobre la yegua Cayetana que la lleva a al aparato de partida. y con la cual finalizaría en la cuarta posición al final de la competencia. Rojas antes de la caída iba segundo en la estadística de jinetes con 44 victorias.