Jockey venezolano que sufre caída firma sus primeras montas luego de este tiempo

La tarde de este jueves, el jinete venezolano Luis Rojas dio a conocer mediante su cuenta personal de la red X (Twitter), que logró firmar seis montas para el próximo martes 19 de diciembre del 2023, luego de haber sufrido una caída el pasado martes 5 de septiembre del presente año, donde iba sobre el lomo del ejemplar Poderoso Campeón, en el hipódromo de Santiago en Chile.

Rojas tuvo que ser operado de emergencia en el hospital Clínico del Sur del país austral, iba de segundo en la estadística de jinetes en victorias conseguidas con 44 triunfos hasta ese momento, montará por primera vez desde la mencionada caída.

“Hola, ¿qué tal amigos?, le habla por aquí su amigo Luis Rojas, y desearles un feliz día a todos, el día de hoy pude firmar seis montas, para reaparecer luego de cuatro de meses sin correr, gracias a los preparadores que me dan la oportunidad, el apoyo para volver. La verdad que me siento bastante bien, me siento saludable para este regreso. Para adelante, se cuidan y se les quiere”.

Así lo manifestó el jockey criollo mediante un video que publicó la tarde de este jueves en su cuenta de X, donde ha informado sobre la evolución de su caída y posterior recuperación. Rojas forma parte de la promoción de jockeys que salió de la escuela de jinetes de La Rinconada que se graduó el 19 de abril 2007, donde salieron jockeys como Gerfrin Cordero, Bernardo Monticceli y la recién fallecida María Alejandra Bruzual.