Hijo de Curlin se mantiene invicto y consigue su primer Stakes en Gulfstream Park

Este lunes 1 de enero del 2024, se corrió en la última competencia de la tarde del ChampionshipMeet, el Mucho Man Stakes, en distancia de una milla, con un premio de $150.000, donde el ejemplar Otello, resultó el vencedor de la prueba, al ser el más rápido en los 1.600 metros de recorrido y hacerlos en 1:37.76, bajo la conducción del jockey panameño Luis Sáez y mantenerse invicto en dos presentaciones que ha realizado.

Otello es hijo del campeón pistero y semental Curlin en cruce con la yegua Sings por Eskendereya, el cual está bajó el entrenamiento de Christophe Clement, y le pertenece a Siena Farm LLC y al WinStar Farm LLC. Este tresañero ha ganado las dos pruebas que ha corrido y ha generado unas ganancias de $138,820 a las arcas de sus propietarios.

Everdoit y Sea Streack salieron a pelear la punta de la competencia en los primeros 400 metros de la misma, seguidos en fila por First World War e Inveigled y No More Time, mientras que Otello se mantendría al final de los puestos, así se mantendría en la punta durante la media milla de la prueba, hasta la curva final, donde se agruparían todos los ejemplares y Otello se iría por la baranda y luego de conseguir un espacio por la tercera linea de carrera, pasaría a tomar la punta a menos de 50 metros de finalizar la prueba y ganar por una cabeza de ventaja.

Para el látigo Luis Sáez fue su primer triunfo del 2024, luego de haber conseguido 251 fotografías en el 2023 y alcanzar en su carrera un total de 3,397, y acercarse a los 3,400 en sus 15 años de experiencia en los óvalos norteamericanos.