Sarai gana el primer clásico del año en Puerto Rico

El Hipódromo Camarero de Puerto Rico celebró su jornada de carreras este lunes 1 de enero, Día de Año Nuevo, con la disputa del Clásico Verset’s Jet (G3), el primer evento selectivo del calendario boricua en recorrido de una milla y premio de $36.000 por repartir. Siete tresañeras importadas tomaron parte del cotejo y la ganadora resultó la zaina Sarai, una descendiente de Upstart que montó Javier Santiago para la cuadra de José Dan Vélez.

Sarai, propiedad del JAL Racing LLC, venía de figurar segunda a cuerpo y medio en el Clásico Acción de Gracias (G3) el 23 de noviembre de 2023 y en esta oportunidad fue seria contendora desde el momento de la largada. El jockey Santiago la colocó entre las primeras en los terrenos de la primera curva, detrás de Mi Abuela Zory, potra que marcó el primer parcial de 24.2.

Pero, en la entrada de la curva final, Another Miranda adelantó mucho y tomó la punta por dentro para disputarle el primer puesto a Sarai, para dejar 48.2 en la media milla y 1:12.2 en los 1.200 metros. En los 550 finales, Sarai se adelantó para sacar un pescuezo sobre Another Miranda y Touch of Trouble surgió desde el tercero para descontar.

En la recta del ganador, Sarai conservó el primer puesto ante el serio ataque de Touch of Trouble y Another Miranda, que volvió a la lucha, pero los esfuerzos de ambas fueron infructuosos. Sarai ganó por 1 ¾ cuerpo sobre Another Miranda y tercera Touch of Trouble. El tiempo del clásico fue de 1:38.3 para 1.600 metros.

La campaña resumida de Sarai es de cuatro actuaciones con dos victorias y dos segundos lugares. Debutó con victoria el 3 de septiembre de 2023 al galope y después tuvo su primera incursión selectiva en el Clásico Día de la Raza (G3).