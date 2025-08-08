NBA: ¡Curry lo reclutará! Golden State Warriors se mete en la pelea por adquirir a LeBron James

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la NBA se prepara para lo que podría ser uno de los veranos más explosivos en la historia reciente del baloncesto. Con el futuro de LeBron James en el aire, se anticipa que varias franquicias de alto perfil se lanzarán a la contienda para hacerse con sus servicios.

Warriors quieren a LeBron

Según fuentes cercanas a la liga, los Golden State Warriors, los Cleveland Cavaliers y los Dallas Mavericks se perfilan como los principales contendientes para fichar al "Rey" si decide convertirse en agente libre el próximo verano.

La posibilidad de que LeBron James deje Los Ángeles Lakers ha desatado una oleada de especulaciones y expectativas. A pesar de su longevidad y su estatus de leyenda, James sigue siendo una de las fuerzas más dominantes del deporte, y su llegada a cualquier equipo cambiaría instantáneamente la dinámica de la liga.

Para las tres franquicias mencionadas, la oportunidad de reclutar a James representa la posibilidad de un impulso instantáneo hacia la élite y la búsqueda de un campeonato.

El Retorno a Casa: Cleveland Cavaliers

Para los Cleveland Cavaliers, el escenario de un tercer regreso de LeBron sería un cuento de hadas para la afición. James, un ícono de Ohio, ya ha liderado a la franquicia a un campeonato de la NBA en 2016, cumpliendo una promesa de toda la vida.

Un regreso a Cleveland le permitiría cerrar el círculo de su carrera en su estado natal, uniéndose a un talentoso y joven núcleo de jugadores. La combinación de la experiencia de James con la energía de jóvenes estrellas como Donovan Mitchell y Darius Garland podría convertir a los Cavaliers en un contendiente serio en la Conferencia Este. La narrativa de un último baile en casa sería irresistible tanto para el jugador como para la franquicia.