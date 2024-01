Entrenador de purasangres se retira victorioso al ganar en su última actuación

Una notable carrera como entrenador que comenzó en 2004 con 553 victorias y ganancias de $15,802,249, según las estadísticas de Equibase.

Tim Glyshaw concluyó su carrera de entrenamiento de manera exitosa el sábado por la noche en Turfway Park cuando el último caballo que ensilló, Leo's Roar, lo envió al círculo de ganadores por última vez.



Glyshaw, originario de Evansville, Indiana, asumirá el cargo de director ejecutivo de la Asociación Benevolente y Protectora de Hípicos de Indiana, el 1 de febrero. Leo's Roar, ganador por 1 cuerpo y 1/4 de la carrera de reclamación con una bolsa de $14,000 , es criado en Indiana y también es propiedad de Ironhorse Racing Stable, para el cual Glyshaw entrenó a uno de sus corredores más exitosos: Bucchero, criado en Indiana y ganador de múltiples clásicos de grado.

Glyshaw, de 55 años de edad, quien tuvo a su cuidado otros grandes corredores que incluyen al ganador Grado 1 Bullards Alley, declara al Departamento de Prensa de Churchill Downs, esta semana:

"Las carreras de caballos son un deporte tan especial y pasar dos décadas como entrenador es algo que siempre apreciaré. Antes de realizar mis prácticas en Taylor Made, trabajaba como profesor, pero todos los días, cuando entraba a la escuela, siempre me preguntaba cómo sería la vida si pudiera conseguir un trabajo en las carreras de caballos. Me arriesgué, y aunque ahora dejo de entrenar, el deporte continúa recompensándome de una manera que nunca creí posible. Mi nuevo trabajo me permitirá seguir trabajando haciendo lo que amo: estar cerca de los caballos y proteger a quienes ayudan a cuidarlos”.

La carrera de Tim Glyshaw marca un hito, sin embargo, es la narrativa detrás de estos números de la que se enorgullece más. Con más de dos décadas como entrenador y 3,927 salidas, ha mantenido una historial limpio sin violaciones de medicación. Glyshaw declara:

“Puedo decir con orgullo que siempre hicimos lo correcto porque nuestros caballos no tuvieron violaciones de medicamentos en 20 años.”

Los caballos de Glyshaw lo han llevado por todo el mundo a algunos de los eventos más importantes de las carreras, incluido Royal Ascot, donde su pupilo Bucchero, criado en Indiana, terminó quinto en el Grado 1 King's Stand Stakes (ahora conocido como el King Charles II) contra varios de los mejores velocistas de grama del mundo. Propiedad de Ironhorse Racing Stable, Bucchero finalmente cerró su carrera con 11 victorias en 31 salidas y ahora es un semental exitoso en Nueva York.



En general, Glyshaw ganó cuatro eventos de grado, dos con Bucchero y dos con el consentido de Wayne Spalding y Faron McCubbins, Bullards Alley.

Otros clientes importantes que apoyaron a Glyshaw durante su carrera como entrenador fueron David y Loren Osborne. El dúo de marido y mujer era dueño de muchos de sus mejores ejemplares, incluido el campeón de Indiana, Unreachable Star, y el ganador clásico Grand Traverse, que ganó más de $500,000 a lo largo de sus nueve años de carrera.