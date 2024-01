Dos yeguas madres baten récord de cinco años en las ventas de Keeneland

La primera venta del año de caballos de todas las edades de Keeneland en enero, comenzó con Coolmore participando en un duelo de ofertas por la yegua hija de Into Mischief, Prank, que llega hasta $1.6 millones. Gainesway, que hizo fuerza para ella en asociación con StarLight Ladies Racing y LNJ Foxwoods, ofreció la perspectiva de la yegua para la cría.

La potra de 4 años hizo un comienzo impresionante a los 2 años para sus conexiones, dominando por 9 3/4 cuerpos en un Maiden Special Weight de 1.100 metros durante el meeting del Hipódromo de Saratoga 2022.

No solo por el padre campeón Into Mischief, la hija de Callingmissbrown incluye al padre ganador de Belmont Stakes (G1), Mo Donegal, como su medio hermano. El nieto de John Magnier, Tom Wachman, quien firmó el recibo de venta, indicó que la nueva adquisición pronto se encontrará en la cría con el héroe de la Triple Corona, Justify, este año.



Al final de la noche del lunes, durante el catálogo suplementario, Hill 'n' Dale en Xalapa llevó a Curlin's Voyage al ring para ver caer el martillo a favor del de K I Farm de Japón por $1 millón. La yegua hija de Curlin de 7 años se vendió preñada por el Caballo de Año Flightline y fue la segunda oferta de siete cifras durante la primera sesión.

Estas dos yeguas rompen un récord de 5 años. Desde el inicio de la temporada 2019 no se compraban yeguas con precios millonarios en las ventas de Keeneland en enero de ejemplares de todas las edades.

"Tenemos que estar muy contentos con el resultado de hoy. Tuvimos caballos de millones de dólares, que es la primera vez desde 2019", declaró el vicepresidente de ventas de Keeneland, Tony Lacy. "Los números estuvieron a la par durante la mayor parte del día en comparación con el año pasado. Hubo una gran diversidad entre los compradores; 13 de los 15 caballos con mejores precios se vendieron a distintos compradores".

Curlin's Voyage tiene por madre a la yegua hija de Stormy Atlantic, Atlantic Voyage, que es hermana completa del ganador de grado 1, Stormello, y del ganador de grado 2, My Best Brother. Atlantic Voyage ha producido Brass Compass, un corredor clásico de Malibu Moon. La campeona canadiense de 2019 y 2020 ganó el Mazarine Stakes (G3) por distanciamiento y otros tres clásicos canadienses para sus conexiones, Hill 'n' Dale Equine Holdings (J.G. Sikura) y Windsor Boys Racing, quienes hicieron la campaña de la potranca con el trainer Josie Carroll para ganancias de $536,056. y un récord de 5-2-2 en 12 actuaciones.



"Me gustó el pedigrí, el físico y quién era su hija", dijo Tomoyuki Nakamura de K I Farm a través de un intérprete. "Todo coincidió. Me gustó todo de ella. El precio fue justo lo que esperaba. Los planes para ella y si se quedará en Estados Unidos aún está por decidirse".

Keeneland informa que 233 de los 322 caballos en oferta el lunes se vendieron por un monto bruto de $17,787,500, un 2,1% más que el año anterior. Un precio promedio de 76.341 dólares aumentó un 6,5% con respecto a 2023.

Con información de Bloodhorse