Aquí el Best Bet y los Tips para el Pick Six Gulfstream Park 14-02-2024

Inicia una nueva semana hípica en el principal circuito de Florida, el hipódromo de Gulfstream Park, que está listo para una nueva jornada del Championship Meet que este miércoles 14 de febrero, Día de San Valentín en Estados Unidos y Día del Amor y la Amistad en Venezuela, programa nueve competencias.

Gulfstream Park tendrá este miércoles cuatro carreras a disputarse sobre superficie sintética o tapeta, tres en la pista principal de arena y dos sobre superficie de grama o césped.

La prueba mejor rentada en la jornada es la séptima en el orden, un Allowance Optional Claiming de $91.000 en distancia de 1.300 metros sobre arena, para potras de 3 años ganadoras de una carrera.

La reunión hípica está pautada para dar inicio a las 12:10 pm. (Hora del Este (USA) equivalente a la 1:10 pm. (Hora Venezuela).

En la jornada se incluye el popular juego del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six y que comenzará a la altura de la cuarta carrera del programa, a la 1.40 pm (Hora Este USA), 2.40 pm (Hora de Venezuela):

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis válidas del Pick Six y que a la vez sirven para efectuar sus combinaciones en el Late Pick Five, Late Pick Four, Pick Three y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis competencias del miércoles 14 de febrero de 2024.

Cuarta Carrera. 1 Infamous Nono. Fue reclamado, correrá cerca con Paco López cazando la carrera con posibilidad de liquidar al final. 3 Mexicofee. Es veloz y el jockey lo conoce, puede crecerse. 6 On Jet Heir. Rematará con energías con el eficiente "tendón" Edgar Pérez.

Quinta Carrera. 1 Positive Carry. Posee gran origen ya reapareció llegando cerca. 10 Expatriate. Las dos de Chad Brown con mucha opción de ganar, Irad prefirió a ésta. 7 Candy Landy. En el debut lo hizo bien sobre grama, puede intentar la sprintada.

Sexta Carrera. 1 Carsown. Ganó la anterior dejando sabor a repetida, es temible. 5 Norfie. Remata muy bien en este recorrido, debe decidir.

Séptima Carrera 3 Caitlinhergrtness. Siempre han tenido en alto concepto a esta potra criada en Ontario. 6 Roswell. Buscará conservar su invicto con la yunta clásica Alvarado-Mott. 2 Launch. Desde que llegó de Europa lo está haciendo muy bien sobre arena esta potra del Amo Racing.

Octava Carrera. 3 Sadie Bear. Luce bajada de agrupación y el jockey la conoce. 8 Splurge. Por fuera y con Irad, vendrá tronando al final. 2 Talking Wonders. Cuidado que trabajó bien, tiene vida y a Castellano no le molesta el 30 a 1.

Novena Carrera. 1 Alybaer. Luego de casi un año sin correr reaparece en diciembre arribando cuarta bastante cerca, en la anterior mejoró en velocidad con Gaffalione que la repite y ha trabajado en forma destacada. Correrá como nuestro Best Bet para el miércoles en Gulfstream Park.

En resumen esta es la combinación recomendada para el miércoles en Gulfstream Park.

4a) 1-3-6

5a) 1-7-10

6a) 1-5

7a) 2-3-6

8a) 2-3-8

9a) 1