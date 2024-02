Aquí el Best Bet y los Tips para el Pick 6 Gulfstream Park 08-02-2024

Prosigue la emotividad del deporte hípico en el majestuoso escenario de Hallandale Beach, en Florida, el hipódromo de Gulfstream Park y para este jueves 8 de febrero de 2024, se programaron nueve competencias, cinco sobre pista sintética o tapeta, tres sobre superficie de grama y una sobre pista de arena.

Cinco de las pruebas del Championship Meet programadas son en distancia igual o superior a una milla, en la segunda competencia se disputa un Maiden Special Weight de $89.000 en distancia de 2.400 metros sobre grama y la prueba mejor rentada es la quinta en el orden, un Allowance Optional Claiming en una milla sobre grama con premiación de $92.000.

Dentro de la jornada se incluye el multitudinario juego de Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six, el cual inicia a la altura de la cuarta carrera del programa, a la 1:39 pm (Hora Este USA) equivalente a las 2:39 pm (Hora Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six, que a la vez contiene las posibles combinaciones para el Pick Five, Pick Four y los Pick 3 y Daily Double de nuestra preferencia, dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 2 My Royal Vow. Ya reapareció debutando en Gulfstream, ahora con más distancia y Luis Sáez en el lomo. 1 Pep Rally. Anda bien, repite la monta Paco López, debe decidir. 4. What´s Good. Lo hace mejor en velocidad, puede hacerse inalcanzable.

Quinta Carrera. 1 Stat. Ha evolucionado mucho y viene de mostrar gran capacidad para su desempeño sobre superficie de grama. Correrá como nuestro Best Bet para el día jueves en Gulfstream Park.

Sexta Carrera. 5 Joe Di Baggio. Se entendió a la perfección con Miguel Angel Vásquez, luce para repetir. 3 Toscanito. Dará la gran batalla de principio a fin. 6 Apocalypso. Si parte con ellos puede ganar como lo hizo en su penúltima en el mismo recorrido, agrupación y superficie con el mismo jockey que lo conduce.

Séptima Carrera. 1 Flirtini. Regresa a las manos de Jaramillo y puede salir disparado por dentro. 4 No Action. Buen rematador corto y va con el Junior de Venezuela. 5 Greek Mojo. Aunque va algo subido de agrupación es de sangre azul y el piloto lo conoce.

Octava Carrera. 6 Pretty Liam. Por como ganó en el debut parece gustarle la tapeta. Luce grande. 12 San Pantaleo. La grama es muy firme y a pesar del puesto externo puede dispararse en ganancia con Johnny V.

Novena Carrera. 5 Tatanka. Mostró evolución y vuelve a la grama con el mago duro de pasar. 4 Space Launch. Tiene calidad, Irad tratará de alcanzar a su hermano, a veces lo hace. 7 Sonic Speed. Ganó en gran forma y aunque este grupo parece más fuerte, es mejor no subestimarlo. 1 Cadet Corps. Luce prevenido para caer al final si hay mucha pelea.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el jueves 8 de febrero de 2024 en Gulfstream Park:

4a) 1-2-4

5a) 1

6a) 3-5-6

7a) 1-4-5

8a) 6-12

9a) 1-4-5-7