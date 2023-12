A este funcionario hípico lo suspenden en Estados Unidos por cometer este grave error

11 de octubre de 2023, octava carrera del hipódromo de Presque Isle Downs, ubicado en Erie, Pensilvania. El Juez de Peso Danny Hamilton, cuya función es supervisar que los jinetes se pesen antes de cada carrera, esta vez no lo hizo y los jinetes participaron en esa competencia sin haber tenido la ceremonia del peso pre-carrera.

La Comisión de Carreras de Pensilvania, se dio cuenta de esta irregularidad y Danny Hamilton, por no pesar a los jockeys antes de esa octava prueba, ha tomado la decisión de suspender al funcionario hípico por un período de 30 días a partir del 8 de enero de 2024. La suspensión es de manera provisional y los hechos seguirán bajo investigación, según un portavoz de la Comisión de Carreras.

Hamilton, cuyo grave error viola varios códigos del reglamento de carreras de Pensilvania, posee una trayectoria que comprende funcione en varios hipódromos como Beaulah Park, Delaware Park y Oaklawn Park. Desde 2022 es Juez de Peso de Presque Isle y también es Juez de Llegada en Fair Grounds.

Debido a ello, La Comisión de Carreras de Pensilvania notificó a la Comisión de Carreras del estado de Luisiana sobre el particular y mientras ocurre la suspensión y la investigación, Danny Hamilton no podrá entrar a ninguna pista de carreras de Pensilvania, hasta tanto no concluya el proceso administrativo que se le sigue para determinar si hubo otras violaciones cometidas por el funcionario hípico.

El medio que ha hecho pública la noticia, Thoroughbred Daily News, intentó contactar a Hamilton para obtener declaraciones al respecto de este incidente, pero los esfuerzos fueron en vano. Por el momento, sus funciones tanto en los óvalos de Pensilvania como los de Luisiana, son realizadas por otras personas designadas. Después de transcurrido los 30 días, se decidirá qué hacer con Danny Hamilton.