Golf: ¿Qué es la Ryder Cup? Formato 2025, equipos y ganadores

Suscríbete a nuestros canales

Fundada por Samuel Ryder, la Ryder Cup es un torneo bienal que reúne a los 12 mejores golfistas de Europa y Estados Unidos. Se juega en formato match-play durante tres días, alternando sedes entre ambos continentes. En 2025, el evento se celebra del 26 al 28 de septiembre en Nueva York.

El torneo incluye 28 partidos: foursomes, four-balls y duelos individuales. Cada punto cuenta, y el primer equipo en superar los 14 gana. Si hay empate, el campeón defensor retiene el trofeo. En 2025, figuras como McIlroy, Rahm, Scheffler y DeChambeau lideran la edición.

Todo lo que hay que saber sobre la Ryder Cup

¿Cuándo es la Ryder Cup?

Del viernes 26 al domingo 28 de septiembre de 2025.

¿Dónde está la Ryder Cup?

En el Bethpage Black Course, ubicado en Bethpage State Park, Farmingdale, Nueva York.

¿Cómo pueden ver los fans?

La transmisión estará disponible por NBC, Golf Channel y USA Network. También se podrá ver en streaming a través de Peacock.

¿Quién juega en la Ryder Cup?

Doce golfistas de Europa se enfrentan a doce jugadores de Estados Unidos en un torneo por equipos.

¿Cuáles son los jugadores que representan a USA?

Clasificados automáticamente:

Scottie Scheffler

Xander Schauffele

J.J. Spaun

Russell Henley

Harris English

Bryson DeChambeau

Elegidos por el capitán Keegan Bradley:

Justin Thomas

Collin Morikawa

Ben Griffin

Cameron Young

Patrick Cantlay

Sam Burn

¿Cuáles son los jugadores que representan a Europa?

Clasificados automáticamente:

Rory McIlroy

Robert MacIntyre

Tommy Fleetwood

Justin Rose

Rasmus Højgaard

Tyrrell Hatton

Elegidos por el capitán Luke Donald:

Shane Lowry

Viktor Hovland

Matt Fitzpatrick

Jon Rahm

Sepp Straka

Ludvig Åberg

¿Con qué frecuencia se juega la Ryder Cup?

Cada dos años, alternando sedes entre Europa y Estados Unidos.

¿Cuál es el formato de la Ryder Cup?

Match-play durante tres días:

Día 1 y 2: Foursomes (golpes alternos) y Four-balls (cada jugador juega su bola).

Día 3: 12 duelos individuales.

¿Cómo se anota la Ryder Cup?

Cada uno de los 28 partidos vale un punto. Si hay empate en un partido, se otorga medio punto a cada equipo. El primero en superar los 14 puntos gana. Si hay empate 14-14, el campeón defensor retiene el trofeo.

¿La Ryder Cup tiene dinero para premios?

No hay premios en metálico. Los jugadores de EE.UU. reciben $500,000 por participar, de los cuales $300,000 van a caridad. Los europeos no reciben compensación económica.

¿Quién lidera la serie de todos los tiempos de la Ryder Cup?

Estados Unidos lidera la serie histórica con 27 victorias, 15 derrotas y 2 empates.

Quién lidera la serie de todos los tiempos de la Ryder Cup?

Estados Unidos encabeza la serie de todos los tiempos 27-15-2.